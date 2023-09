CECA OTKRILA SVE O NOĆI PROVEDENOJ SA KOŠARKAŠIMA I NOVAKOM! Ispričala šta su radili, saznali se DETALJI, prštale PRSKALICE

Folk pevačica, Ceca Ražnatović, kaže da je uživala dok je pevala sportistima, te napominje da joj je tempo ovog leta bio jak, pa se šalila na svoj račun da je kao “radna pevačica”.

Folk diva Svetlana Ceca Ražnatović, bila je muzička gošća naših srebrnih košarkaša i najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića u jednom prestoničkom restoranu, a svojim hitovima atmosferu je dovela do usijanja. Iako je prošlo svega nekoliko dana, Ceca kaže da je i dalje pod utiskom i da će tu noć pamtiti.

- Kada sam izlazila na binu i počela da pevam “Beograd”, oni su popalili sve one prskalice. Dočekali su me kao kraljicu. Osećala sam se kao kraljica. Uživala sam. Pevala sam im sve što su želeli. Čitam na Tviteru komentare: “Zašto njima peva te pesme, a na koncertima ih ne peva?” Moraću nešto da promenim pošto ljudi imaju različite ukuse. Kada otpevam ovu pesmu, svi kažu zašto nisi onu drugu. U dva sata ne može sve da stane. Bogu hvala imam 200 hitova pa mogu da biram- kaže sa ushićenjem Ceca.

Ovo leto je za nju bilo radno, pa kako kaže tempo je bio ubrzaniji nego inače.

- Čak mi neki prijatelji i kolege kažu: “Pa ti nisi nikada ovoliko radila”. Mislim da sam uvek puno radila. Mada možda su i u pravu. Svaki drugi dan sam radila. Tempo je baš bio jak. Počela sam da se šalim na svoj račun: “Ja kao da sam radna pevačica, da sam zaposlena negde, pa pevam svaki dan”- kaže kroz osmeh Svetlana.

Ona se pre nekoliko dana vratila obavezama u muzičkom šou programu “Zvezde Granda” gde je članica žirija, te naglašva da je sa nestrljenjem čekala da se ponovo vidi sa kolegama.

- Počeli smo da snimamo. Zanimljivo je. Mi smo stara ekipa koja je jedva čekala da se sastane. Nama je zaista jako lepo- istakala je ona.

Njen sin Veljko Ražnatović, 22. septembra će u Jagodini imati meč, a pevačica kaže da joj je uvek stresno kada se on bori.

- Na mom koncertu je opuštanje, pevanje, a na njegovom poslu meni stres. Meni je svaki njegov meč poseban i svaki put se isto osećam, navijam. Nije to kao da sednete pa uživate u spektaklu. To je moje dete, moj sin i ja to drugačije proživljavam. To je ozbiljan sport. On ima krvničke pripreme. Trudi se i bori za svoje mesto pod suncem u tom sportu. Daje 120 odsto od svojih mogućnosti. Znam koliko ulaže u sve to i bude mi drago iz mnogo razloga kada pobedi- iskrena je ona.

Iako se šuškalo da bi trebalo da njena mezimica Anastasija krajem godine napravi svadbu, Ceca kaže da od toga za sada nema ništa.

- Nemanja ima ozbiljan tempo i težak rapsored. Ima malo vremena kada su božićni praznici. Ako se budu odlučili, saznaćete svakako. Za sada nema planova - istakla je ona.

Njena mlađa koleginica Aleksandra Prijović održaće niz koncerata u arenama što kod nas, što van granica Srbije, a Ceca kaže da ju je oduvek podržavala.

- Pa kako da ne. Ja joj pružam podršku od samih njenih početaka. Želim joj mnogo sreće. Napravila je sjajan uspeh. Treba da bude apsolutno ponosna na sebe- istakla je Ceca.

Veljko Ražnatović posvećen je svojoj bokserskoj karijeri, a u svemu tome najveća podrška mu je supruga Bogdana.

Oni sa dvojicom sinova žive u Titelu gde su napravili svoju oazu mira, a Veljko sada ističe da je Bogdana žena za poželeti i da je ona stub njihove porodce.

- Ona je stub koji održava celu porodicu. Brine i o meni i deci. Moja su sada neka druga zaduženja, ali naravno i ja čuvam decu, da neko ne pomisli da ne, ali znatno manje od nje. Ona je uzela sve to na sebe. Žena je za poželeti - priča on.

