IZMEĐU DARKA LAZIĆA I SADAŠNJEG MUŽA ANE SEVIĆ PUCA LJUBAV! Pevačica ih skroz razotkrila, ispričala sve, požele svima TAKAV ODNOS

Nekadašnja pevačica Ana Sević došla je nedavno na venčanje bivšeg supruga, folkera Darka Lazića, o čemu se i dalje priča.

Ana je sad za medije otkrila kako gleda na pomenutu situaciju.

- Mimovi, klipovi... To je tipična vaga, to je stvarno tako, ko zna zna... Ja samo radim onako kako osećam, živim život po svojim pravilima. Došla sam sa mužem, na svakom slavlju smo zajedno, nikad ne bih donela sama takvu odluku da dođem na venčanje bivšeg, sve se dogovaramo zajedno u porodici. To je kod nas normalno, da se dogovaramo i da idemo tamo gde oboje želimo da idemo - kazala je Ana Sević pred kamerama.

- Naravno da je mnogo lepo to, i daj Bože da se svi tako slažu, kamo sreće, da svi imaju takav stav, podršku, ja imam veliku podršku mog supruga na svim frontovima. Neizmerno sam mu zahvalna na tome, on mnogo voli Lorenu, želeo je da ona bude srećna tog dana. Hteo je da ona vidi da smo svi na okupu, da sve može lepo da funkcioniše bez ikakve tenzije, da svi možemo biti zajedno srećni - dodala je ona, otkrivši pravi razlog odlaska na Darkovo venčanje.

- Naravno, na prvom mestu je ona i uvek će biti ona, kao figura oko koje se sve vrti. Ništa tu nije čudno, što se mene tiče, potpuno je očekivano i to je to - istakla je Sevićeva.

