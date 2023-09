PRVI SUSRET BIVŠIH LJUBAVNIKA POSLE GODINU I PO! Ceca pevala sportistima, Bogdan BEŽAO od nje, ni da je pozdravi, a evo i zašto

Svetlana Ceca Ražnatović i Bogdan Srejović raskinuli su ljubavnu vezu pre godinu i po dana, kako su tada tvrdili, razlaz je bio u miru, posle čega su ostali u prijateljskim odnosima.

Međutim, Ražnatovićka i Srejović, koji sad uživa u ljubavi s Jovanom Ljubisavljević, posle raskida veze se nisu viđali, a čak se nisu sretali ni na javnim događajima.

foto: Promo

Ipak, do tog susreta je došlo pre nekoliko dana na žurki na kojoj je Ceca kao specijalna gošća pevala s kolegama našim srebrnim košarkašima, zlatnim basketašima, Novaku Đokoviću i Nikoli Jokiću u jednom poznatom prestoničkom restoranu, gde Bogdan navodno radi kao menadžer.

Kako saznajemo od izvora s lica mesta, Bogdan nije želeo da sebe i svoju sadašnju izabranicu dovede u neprijatnu situaciju, pa se te večeri nije ni pozdravio s bivšom partnerkom. Kako bi izbegao bilo kakav susret s Cecom, Bogdan se tokom večeri i dok je ona pevala držao po strani da ne bi privlačio pažnju prisutnih.

foto: Instagram

- Između Cece i Bogdana zaista nema zle krvi, ali on nije hteo da ni nju ni Jovanu, a na kraju krajeva ni sebe dovede u neprijatnu situaciju te večeri kad su se svi našli na istom mestu. Da ih je neko tad slikao zajedno, u javnosti bi se odmah pojavile i podgrejale stare priče o njima, a on to ne želi. Za njega je ta priča s Cecom definitivno stvar prošlosti, uživa u ljubavi s misicom, a i sve su glasnija šuškanja da će svoju vezu krunisati brakom - kaže naš izvor i dodaje:

- Da je vodio računa baš o svemu, vidi se i po tome što te noći sa slavlja naših sportista nije objavio snimak na kome peva njegova bivša draga, već drugi, na kome se vidi kako se naši košarkaši zabavljaju uz drugog pevača. Svi su primetili da je Bogdan sedeo u uglu dok je Ražnatovićeva pevala svoje hitove i nije se veselio uz njih, dok se uz pesme Saše Matića baš opustio i provodio - završava naš izvor.

foto: ATA images

Podsetimo, Ceca i Bogdan stavili su tačku na svoj ljubavni odnos u februaru 2022. godine nakon godinu dana veze. Mediji su tada preneli da raskid nije bio buran, niti je posredi bila treća osoba, već su obe strane shvatile da su emocije izbledele.

foto: Promo

