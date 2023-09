"KRENUO JE DA ME VUČE, UDARA I ŠUTIRA NOGAMA" Oglasila se Deniz Dejm nakon što je zverski pretučena, evo kako se trenutno oseća

Deniz Dejm, bivša učesnica "Zadruge", oglasila se nakon što je obelodanila da je pretučena noćas ispred jednog beogradskog splava.

foto: Printskrin/Instagram

Kako je objasnila, ne može još uvek da dođe sebi, niti da prihvati kako joj se to dogodilo.

- Sve se desilo na parkingu, ispred splava, gde sam ja čekala taksi, da me odveze kući. Odjednom mi je prišao neki nepoznati muškarac, bahatio se i vikao:"Da nisi ti ova iz Zadruge, ova što se j**ala na TV-u", i krenuo je da me dodiruje. Ja sam mu govorila da prestane, a onda su mu se pridružili i neki drugari i rekli mu:"Jeste, to je ova k**vetina", vređali su me. Ponovo je krenuo seksualno da me uznemirava, te sam ga odgurnula i pokušala da pobegnem, ali je on postao nasilan - govorila je Deniz i nastavila:

foto: Kurir televizija

- Krenuo je da me vuče, udara i šutira nogama, tako da sada me sve boli, pijem lekove protiv bolova i ležim. Još uvek ne mogu da dođem sebi, pokušavam da shvatim šta se desilo. Naravno da ću goniti napadača, ali je veliki problem, zato sto je bio nepoznati muškarac, tako da će biti teško ga pronaći. Ja ću se izboriti sa tim, jaka sam žena i neće ništa da me zaustavi - rekla je Deniz.

Prijavite nasilje Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni. Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova

Kurir.rs/Alo