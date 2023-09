"HOĆEŠ DA BUDEŠ SA JOVANOM JEREMIĆ? TO KOŠTA!" Voditeljka šokirala izjavom i objasnila: Nisam ja mešačica džema, ja sam nenormalna

Voditeljka Jovana Jeremić neretko šokira izjavama, a sada je pričala o tome šta ona očekuje od muškarca koji želi da bude sa njom u vezi.

Naime, ona je istakla da ona nije obična žena i da muškarac koji želi da bude sa njom, mora da bude svestan da je sa Jovanom Jeremić i da to košta.

- Ja nemam problem sa tim da mene neko doživi kao Jovanu Jeremić i treba. Ja ne podnosim kad mi neko kaže da mu nije važno što si ti Jovana Jeremić. To je greška. Ta veza je odmah osuđena na propast. Tebi na prvom mestu mora da bude to da sam ja Jovana Jeremić. Šta to podrazumeva? To je velika karijera, puno novca. Što kaže moj otac: "Ne može svako da vozi ferari". Hoćeš da voziš ferari, to košta. Hoćeš da budeš u vezi sa Jovanom Jeremić, pa to košta. Košta to što sam ja uspela u životu, što sam se zalagala, što nisam spavala kad su svi spavali, što nisam izlazila kad su svi izlazili, to neko mora da nagradi. To mora neko da neguje. Ne možeš da budeš sa Jovanom Jeremić i da ne budeš ništa. Nisam ja neka klinka, mešačica džema, ja nisam klasična žena, ja sam nenormalna žena - rekla je Jovana Jeremić za "Red tv".

Inače, voditeljka Jovana Jeremić svoju karijeru započela je na Happy televiziji, a onda je 2021. godine rešila da da otkaz, razvede se od tadašnjeg supruga i krene dalje.

Naime, kako je Jovana istakla, sa Happy televizije je otišla, jer je radila više nego što treba, smatrala je da nije bila plaćena koliko je želela i zbog previše obaveza nije stigla da se posveti ćerki Lei, koja je u tom trenutku imala dve godine i još uvek nije progovorila. Jovana je nedavno ispričala, kako joj se ostvarila životna želja da radi na Pink televiziji.

