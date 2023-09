PRVO OGLAŠAVANJE ALEKSANDRE NIKOLIĆ NAKON RASKIDA SA CAREM: Odselila sam se od Filipa, nije samo stvar prevare...

Aleksandra Nikolić, pobednica šeste "Zadruge", rešila je da se obrati fanovima na Instagramu prvi put otkako je raskinula veridbu sa Filipom Carem.

Na to su je navele, kako kaže, njegove laži koje je izrekao u lajv uključenju na TikToku.

foto: Printskrin/Instagram

- Zaista mi je neprijatno da ovakve stvari radim, ali moram. Nije mi bilo do oglašavanja na društvenim mrežama niti gostovanja po emisijama, danas se nisam ni javljala novinarima, niti mi je to bio cilj. Ali, pošto sam odgledala lajv koji je Filip snimao malopre, imam da kažem samo da sam se ja odselila od Filipa, ponela sam svu svoju garderobu, stvari, iznajmila auto da bi mogle sve moje stvari da stanu u automobil, čak sam mislila da uzmem i kombi... Snimiću vam, nisam se još raspakovala, ne mogu da dođem sebi. Ne bih se selila negde i nosila silne stvari da sam planirala da se vratim! Priča da ja nisam želela zajednički život nije istina - započela je Aleks svoje izlaganje, pa nastavila:

foto: Petar Aleksić, Nenad Kostić

- Druga stvar, prevara kao prevara - ja sam videla i snimke i slike, neko sam ko je i te kako čekao kući da se vrati, planirala sam da dođem za Beograd da razmislim o nekim stvarima koje je i on želeo i u čemu se složio sa mnom. Postoji još mnogo, mnogo stvari. Nije samo stvar prevare, tih fotografija i snimaka. On tvrdi da mu je to rođaka, drugarica... Ja ne znam koju je on priču više ispričao, što se tiče te devojke - dodala je Aleks.

foto: Printskrin/Instagram

Kako kaže, ne želi više da ona uvek bude najgora.

- Ne želim da udaram na bilo kakvu patetiku, mislim da se trenutno po meni vidi u kakvom sam stanju. Ne bih zaista želela da produbljujem niti da pravim cirkus od svega ovoga. Želim samo da kažem da neke stvari koje su tamo ispričane nisu istina. Ja sam želela i te kako da živim sa njim, preselila se tamo, a on je taj koji očigledno nije želeo. To sam želela da kažem, da podelim sa vama, jer mi je više preko glave da budem najgora u svemu, da budem ja ta koja nije u pravu, veštica... Doduše, briga me je šta će ko misliti, ali vreme je nekada i da se kaže istina - zaključila je ona.

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

03:59 Aleksandra Nikolić ulazi u Zadrugu 6 bez Dejana