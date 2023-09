ELENA KARIĆ NASRED AERODROMA SE PREOBULA U JAPANKE Stigla u BG, u stopu je pratili SINOVI koji beže od javnosti, a RASPOLOŽENJE...

Elenu Karaman Karić uhvatili smo na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla" u kežual izdanju. Ona je iz aviona otišla pravo u svoj luksuzni automobil, a pre vožnje preobula se iz sandala u japanke.

Društvo su joj pravili sinovi, koji se, inače, klone javnosti, te devojka jednog od naslednika, a činilo se da se dizajnerka enterijera u Beograd nije vratila raspoložena. Bila je u letnjoj haljini, sa torbom preko ramena, a ponašanjem nije skretala poglede ljudi u okolini.

Elena je sela na mesto vozača, pa se uputila u nepoznatom smeru.

O Eleni se, inače, ovih dana naširoko priča zbog izjava njenog bivšeg muža, fudbalera Peđe Mijatovića.

- Iz ove perspektive mislim da je bila greška, jer sam se posle šest-sedam godina razveo. Svaki razvod shvatiš da si pogrešio. Tada nisam znao da je greška, ali iz ove perspektive kažem da je greška i to tako treba shvatiti, nikako drugačije. Ne samo što si mlad, nego te i profesija navodi da ne možeš da se koncentrišeš da si tu. Ja sam bio fanatik, došao sam u Partizan, imao tih šest meseci krize, i moj fokus je bio da budem ono što se od mene očekuje i on da tu nema prostora za neke druge stvari. I kad vam neko nešto predloži, po difoltu kažem važi, ali nisi koncentrisan na to, fokus je bio fudbal - rekao je Peđa bio za "Unu".

kurir.rs/blic