IVAN MARINKOVIĆ U BRAK UŠAO STABILAN! Bivši zadrugar vratio sve dugove, sada je KONAČNO SLOBODAN!

Ivan Marinković je, po svemu sudeći, rešio sve svoje finansijske probleme.

Učesnik rijalitija oženio se prošlog petka u opštini sa Jelenom Ilić i svadbenom ceremonijom ujedno proslavio nov životni početak. Posle deset godina finansijske krize je stao na noge i vratio sve dugove.

- Ivanu je nikad bolje u životu. Krenulo mu je. Rijaliti mu je promenio život. Dobro je naplatio svoje učešće i vratio sve dugove koje je imao. Zato je i želeo da napravi svadbu na kojoj je pozvao sve prijatelje kako bi obeležio novo razdoblje u životu. Nije mu bilo lako verujte mi. Ja ga poznajem dugo i baš je bio u problemima. Bilo je trenutaka kada nije imao ni za hranu, a nikoga nije bilo briga da mu pomogne. Sada je sve to iza njega, planira i neki biznis da pokrene, ali otom-potom. Dok je rijaliti programa on može da uđe i da zaradi novac. I svadbu je regulisao deo na kompenzaciju za reklamu,a deo je platio. Srećan je sa Jelenom i to se vidi - kaže njegov blizak prijatelj.

Podsetimo, Marinković je predhodnih godina vodio buran život. Tačno 2016. godine je uhapšen jer je krao u supermarketu. Krivicu je priznao, kao i to da ima problem sa alkoholom i da se lečio od zavisnosti. Pre nego što je postao rijaliti učesnik, javnost ga je znala kao muža pevacice Goce Tržan, sa kojom ima ćerku Lenu.

