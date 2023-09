'ČUPALA ME JE, BOSA SAM OTRČALA U POLICIJU, NAŠLA SAM NOŽ!' Asminova sestra otkrila sve o TUČI SA ANELI: Koristila je opijate

Minka Durdžić, rođena sestra Asmina Durdžića, oglasila se prvi put za medije otkako je njena bivša snaja Aneli Ahmić postala učesnica "Elite". U razgovoru za medije osvrnula se na Aneline priče o njoj i njenoj porodici i iznela svoju istinu.

Minka je, inače, samohrana majka dve devojčice i za Pink.rs objašnjava da su ona i Aneli isprva imale dobar odnos, te da joj je delila brojne savete, naročito kada je ostala trudna s njenim bratom Asminom.

foto: Nemanja Nikolić, Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen/Instagram

- Na prvi pogled mi je delovala okej. Kada je saznala da je trudna bila je u šoku, prvo je htela da "očisti" tu bebu i ja sam tada sa njom vodila razgovor, nagovarala sam je da to ne čini. Rekla sam joj:"Prva ti je trudnoća, očistićeš, možda nećeš više moći ostati trudna, nemoj to da radiš", a kazaću vam zbog čega sam joj tako pričala. Udala sam se mlada, sa 18 godina, prvu, stariju ćerku sam lako dobila. Drugu, mlađu, jako sam teško dobila, napatila sam se, išla sam na veštačku oplodnju... Ona vam je u nedelju pričala da sam ja imala abortuse, a ja sam, zapravo, imala spontani pobačaj, kada sam bila trudna s blizancima. Toliko sam silno želela decu, da sam ostala u braku verovatno bih još koji put rodila jer sam se pronašla u ulozi majke. Zbog toga sam joj rekla da to ne radi - tada, kada ti Bog podari tako nešto lepo, nemoj to da diraš. Tada se smirila i rodila se naša mala Nora - priča Minka i dodaje:

- Bila sam sa Aneli na porođaju, još imam slike u telefonu. Ja sam bila ta koja joj je držala ruku, bila sam joj babica, prerezla pupčanu vrpcu. Toliko sam se radovala tome što se rodila Nora da sam ja, možete je pitati i priznaće vam, ako je korektna, da sam ja opremila kompletno sve što je trebalo bebi, to mi je jako značilo. Doživljavala sam Noru kao vlastito dete.

foto: screenshot

Minka se osvrnula i na priče bivše snaje da je svog rođenog brata okretala protiv nje upozoravajući je da je on lažov, manipulator i da bi trebalo da ga se pazi.

- Svakoj ženi, zbog svog lošeg iskustva, kažem:"Ne veruj slepo muškarcu, uvek u glavi imaj ono ali", ne zato što je Asmin loš, nego lično zbog mene i mog lošeg iskustva koje sam imala u dvanaestogodišnjem braku. Uvek govorim ženama da sve što im muškarac priča uzima sa rezervom. Ja ne znam na koji je način ona to shvatila, ali na kraj pameti mi nije bilo da je okrećem protiv mog rođenog brata. Poslednja sam osoba na svetu koja bi želela da rasturi nečiju porodicu, brak, ne bih mogla taj greh da nosim na sebi.

Aneli je u "Eliti" pričala da ju je Minka fizički napala jer je sišla da je odbrani dok se ona svađala s bratom. Minka demantuje njene navode i kaže da je Aneli nasrnula na nju, kao i to da je nije branila, već napala i verbalno i fizički.

- Bili smo tada u Bosni, u kući mog oca, gde ja imam trosoban stan koji mi je ostavio. Došla sam sa svoje dvoje dece, tamo su bili Asmin, Aneli i Nora. Ceo dan sam bila odsutna, van kuće, a kada sam ušla, unutra je bio haos, jednostavno - katastrofa. Nora je tada imala samo tri meseca, a Aneli je takva osoba, kada previje bebu, skine pelenu, baci na sto, na pod, ostavi na ugaonoj... Otavi flašicu prljavu, skida je, baca stvari na pod, a ja takav tip nisam. Bratu sam skrenula pažnju:"Molim te, reci joj da skloni bar za sobom, ne mogu da budem njena spremačica kući, došla sam ovde sa svojom sestrom". Nas dvoje smo se tu malo verbalno zakačili oko toga, raspravljali. Tada doleće Aneli, pretpostavljam da je čula šta sam ja njemu rekla jer su bila otvorena vrata, sve se čuje. Sleće dole:"Šta je, šta je". Ništa joj rekla nisam, prošla sam pored nje, krenula ka starijoj ćerki. Ona je počela da me vređa, kurva je blaga reč za to što mi je izgovorila. Vratila sam se, pitala:"Aneli, šta je sa tobom, šta me vređaš", a ona me hvata za kosu sa obe ruke, vuče me prema podu, nategla nogu da me nogom udari u glavu. Asmin skače između nas dve, govori:"Pusti je", ona nije htela. Znate li vi koji sam ja bol osetila?! Nikada se nisam našla u takvoj situaciji, nisam bila spremna, niti sam očekivala! Asmin nas je razdvojio, ona skočila na garnituru, nastavila da vređa pred mojom mlađom ćerkom, koja je sve to gledala... Tada je imala samo četiri godine, navukla je traumu. Uzela sam je, odvela u spavaću sobu i zaključala vrata, nisam izlazila dok nisam čula da je Aneli otišla - u dahu prepričava Minka i nastavlja:

foto: Kurir

- Bose smo izletele iz kuće i otišla sam pravo u policiju, prijavila sam je, a pre nego što sam otišla, ispred vrata našla sam nož. Otišla sam u Dom zdravlja, sve povrede su mi zavedene, i dalje mi je teško da o tome pričam zbog male moje, koja je doživela traume - od tad se ne razdvaja od mene. Policija je došla kući, rekla sam im gde će naći moju kosu, pramenove koje mi je iščupala. Međutim, u međuvremenu, neko je to pokupio i bacio, policija nije našla. Asmin i Aneli su došli u stanicu, ja sa svojom decom. Na kraju je moja Alea, od 4 godine, pričala šta je sve videla. Aneli je priznala sve i meni su dali opciju ili da je gonim na sud, ili da ona plati 600 maraka kaznu i da napusti državu istog momenta. Pristala sam na tu drugu opciju, ipak, familija je to, sramota je da se vučemo po sudu. Završilo se to, a ona je sledećeg dana mom starijem detetu, koja je tada imala 14 godina, pisala na Instagramu ružne poruke o meni, da kači storije... Takođe, kada su se ona i Asmin razišli, napravila je lažni profil i stavila sliku moje starije ćerke i napisala:"Ja se zovem A*** i šmrčem kokain". Otišla sam u policiju, prijavila to. Tu je bio kraj njenog prozivanja mene, nas. Od tad, kada smo imali tu situaciju u Bosni 2021., sa njom ne komuniciram. Mi smo ovde blizu svi, kada sretnem Noru u tržnom centru, ona izbacuje dušu koliko me doziva, želi, traži, a ja detetu ne mogu da priđem od nje.

Minka priznaje da je bivšu snaju prijavila socijalnoj službi u Austriji.

- Istina je da sam je prijavila socijalnoj službi. U toj prijavi sam rekla da želim da se prekontroliše ona kao majka, jer sam saznala da je koristila opijate, za mene to nije normalno, da majka koja ima bebu koristi neke supstance.

U "Eliti" se mnogo polemiše o tome da li su Asminovi roditelji odbacili snaju Aneli jer nije htela da mesi pitu, nosi maramu i zatvori se u kuću, a Minka, njihova ćerka, na to kaže:

- To je van svake pameti, pa pogledajte moje slike na Instagramu, ja sam iz te porodice, ta žena me je odgojila, pa ne nosim maramu. A pitu znam da pravim (smeh). Znam da pravim sve. Moja mama je takva osoba, kod nje je bitno da ti možeš, kao žena i majka, da brineš o svojoj porodici, da spremiš, skuvaš deci, mužu, gostima... Da te nije sramota kad dođu. Za mene to nije ništa nenormalno - zaključuje Minka.

