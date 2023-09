"UHVATILA SAM GA ZA VRAT I BACILA NA POD" Barbara Bobak PRETUKLA pijanog gosta na nastupu! Pevačica otkrila sve detalje sukoba

Barbara Bobak pre nešto više od tri godine postala je deo estradne scene, i od tada njena karijera ide uzlaznom putanjom. Sve više je ljudi koji vole i poštuju njen rad, i sve više zakazanih nastupa ima Bobakova.

Međutim, ona je nedavno izjavila da više ne peva privatna veselja, jer joj ne prija energija na takvim tezgama. Gostujući u emisiji "Amidži show", pevačica je otkrila do sada nepoznate detalje sa jedne od svadbi na kojoj je pevala, kada je pretukla nekulturnog i pijanog gosta.

foto: Kurir tv

Na pitanje da li je poželela da se nekad fizički obračuna sa nekim gostom na nastupu Barbara je izjavila da joj se ta situacija desila upravo na jednom privatnom veselju:

foto: Kurir Televizija

- Ja se jesam fizički obračunala sa nekim na nastupu. Neki čovek je bio jako pijan na nekoj svadbi, to nije bio nastup to je bila svadba, radila sam svadbu. Čovek je bio jako pijan i počeo je da mi se unosi u facu i krenuo je onako rukama kao da će da me uhvati, bio je stariji, ja sam mu rekla jednom skloni se, obavestila sam onda i mladoženju, i onda treći put sam ga ja uhvatila za vrat i bacila na pod. Posle su ga izveli napolje i objasnili mu neke stvari. - rekla je Bobakova i iznenadila mnoge.

Kurir.rs

Bonus video:

02:00 BARBARA BOBAK O LJUBAVNOM ŽIVOTU