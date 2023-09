PRIJA GRCA U SUZAMA ZBOG SKANDALA! O TUČI muža i menadžera ceo grad ISPIRA USTA, pevačica sva SLOMLJENA, a evo na koga sumnja

Nedavno se navodno dogodio incident na glamuroznoj zabavi u Beogradu, kada su se navodno potukli Filip Živojinović i Danijel Blažić Blaško, menadžer Aleksandre Prijović. Kako tvrdi izvor blizak popularnoj pevačici, tu priču, koja ju je veoma potresla da je i plakala plasirala je njena koleginica.

- Aleksandra se jako potresla zbgo te priče, jer ceo grad bruji o tome, nema ko nije zvao nju i Filipa da pitaju šta se desilo. Ta priča kako ona vara Filipa sa Blaškom je puštena još pre dve godine. Međutim, sada se opet pokrenulo to i još kako su se Filip i on tukli - priča za izvor blizak pevačici.

- Aleksandra zna ko je tu priču plasirao, ali čeka trenutak kada će to i da raspravi. U pitanju je njena koleginica koja očigledno ne može da podnese njen uspeh i to što će sada da održi tri koncerta u Areni, to je boli, pa ajde da je blati i širi priče. Aleksandra je čak i plakala kada su počeli i po Tviteru da šeruju to kako je došlo do tuče, pa je Filip smirivao. Blaško se takođe našao u nebranom grožđu, ništa momklu nije jasno - nastavlja izvor.

