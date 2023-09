PRVO OGLAŠAVANJE BRANKE LAZIĆ NAKON PRIČE DA IMA DEČKA! Pevačeva majka za Kurir imala da poruči samo OVO

Majka Darka Lazića Branka, nakon dve i po godine od smrti supruga Milana, opet je srećna u ljubavi.

Već navodno deset meseci zabavlja se sa Draganom koji živi i radi u Holandiji, a kog pevačeva majka poznaje godinama. Njega su Darko i njegov brat Dragan lepo prihvatili te je on bio među zvanicama na pevačevoj svadbi.

Ekipa Kurira kontaktirala je Branku za komentar vezano na ovu temu, međutim pevačeva majka javila nam se i šokiranim glasom odgovorila da nema komentar na ovo saznanje.

- Ne bih ništa komentarisala - rekla je Branka.

Podsetimo, novi partner Lazićeve je Dragan iz Velikog Gradišta, ali godinama živi i radi u Holandiji. Porodica Lazić ga je tamo i upoznala kada je tamo živela pre mnogo godina ali nikad nisu bili bliski prijatelji. Razveden je i ima petoro dece. On nije znao uopšte da je Milan preminuo jer ne prati naše vesti. Tek kasnije kada je čuo, našao je Branku na Fejsbuku i izjavio joj saučešće. Nakon nekoliko meseci počeli su da se dopisuju, i on je sticajem okolnosti otvorio firmu u Beogradu, tada se javio Branki da se vide, počeli su da se druže, rodile su se emocije i sada su zajedno. Darko i cela porodica je njega jako lepo prihvatila, svi se slažu, on je bio i na svadbi i sve je kako treba. Živi na relaciji Srbija-Holandija, on i Branka se lepo slažu. Znate kako, nema ko koga tu da osuđuje, niko se nikome nije umešao u brak, rasturio i poremetio nešto. Sudbina je takva, oni se druže, pomažu, nikome ne smetaju, Branka je mlada žena, sinovi imaju svoje porodice i živote, šta će ona...", kaže izvor blizak porodici Lazić.

