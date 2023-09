"ZBOG PLASTIČNOG PIŠTOLJA SAM ZABRANJENA U BANJALUCI" Breskvica o odluci Draška Stanivukovića! Umešala se i Maja Berović

Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, nedavno je izazvao pravu buru u javnosti kada je u tom gradu zabranio nastupe kontroverznih trepera Desingerice i Pljugice, ali i pevačice Anđele Ignjatović, poznatije kao Breskvica.

foto: Damir Dervišagić

Povela se tada prava polemika na mrežama, a o ovom vidu sabotaže Breskvica je u "Amidži šouu" istakla da ni sama ne zna što su je zabranili.

- Razlog koji je bio objavljen nakon par dana tišine sa njihove strane jeste da sam u spotu za svoju pesmu "Lutka" imala plastični pištolj sa svoje dve drugarice u autu, ta slika se koristila za bilbord kada sam imala nastup u Banjaluci, gde sam dovela preko šest hiljada ljudi. Svi su bili prezadovoljni i srećni, tu su dolazili roditelji sa svojom decom i čestitali mi, slikali se sa mnom, tako da... - rekla je Breskvica, u čiju je odbranu stala Maja Berović.

foto: Printscreen/Instagram

- Mislim da on, čovek, nije bio ni upućen u to ko je Breskvica, da je to rekao u nekom afektu ili nečemu - rekla je Maja.

