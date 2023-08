"STANIVUKOVIĆ ZLOUPOTREBLJAVA POLOŽAJ" Desingerica ponovo udara na političara, Draško neće znati šta ga je snašlo kad vidi SVE OVO

Dragomir Despić zvani Desingerica, kritikovao je ponovo gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića, analizirajući poslednjih nekoliko dana otkako je nastala afera oko zabrane njegovih i nastupa Luke Bijelovića Pljugice.

Takođe, on je kritikovao i pevačice, te rekao da su svi lažni moralisti.

Desingerica ponovo opleo po Drašku Stanivukoviću foto: Kurir tv

- Gledao sam svaki intervju u kojima su pevačice poslednjih dana govorile o meni. Sve sami lažni moralisti. Znam mnogo toga lošeg o Stanivukoviću. Za razliku od njega, ja ne zloupotrebljavam svoj položaj. On građanima Banjaluke brani da budu srećni. Hajde sada realno da pričamo. Zamisli ja, kao gradonačelnik Beograda, zabranjujem ljudima drugačijeg seksualnog opredeljenja da uđu u grad. To ne bi bilo normalno. Nije normalno braniti ljudima da budu srećni. Oni koji mene slušaju su prvenstveno srećni. Za Draškovu odluku ne postoji nijedan papir. On trguje uticajem. Kao čelnik Banjaluke on bi morao da stane iza mišljenja svih građana - istakao je Desingerica na TV Informer.

On je rekao i kakvo mišljenje ima o tome da loše utiče na omladinu.

Desingerica ponovo opleo po Drašku Stanivukoviću foto: Printscreen/tiktok/desingerica

- Ne znam zašto ja loše utičem na decu. Zato što "pravim" pare? Zato što imam ženu i dete? Zato što vozim dobar auto, živim kao Bog? Ja bih voleo da moje dete bude uspešno kao ja. Najbitnije je imati zdravu porodicu, a ja to imam. Tuđa deca nisu moj problem. Ja stvaram muziku za odrasle. Ti kao roditelj vaspitavaj svoje dete kako želiš. To nije moja uloga - smatra Dragomir.

Kurir / Informer

Bonus video:

10:31 STARS-EP104