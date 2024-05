NOVO LICE U VLADI SRBIJE: Član Matice Srpske, pisac, evo šta još piše u biografiji Nemanje Starovića

Srbija je sinoć dobila novu Vladu, na čijem je čelu premijer Miloš Vučević.

Među novim licima u Nemanjinoj 11 je i Nemanja Starović, koji je stao na čelo Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Rođen je 9. maja 1982. godine u Novom Sadu.

Završio je Karlovačku gimnaziju, a zatim 2011. godine stekao zvanje "master istoričar" na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Završio je Diplomatsku akademiju Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije 2013. godine.

Bio je državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova od 2021. do 2022 godine i državni sekretar Ministarstva odbrane od oktobra 2022. do maja 2024. godine.

U Regionalnoj razvojnoj agenciji Bačka d.o.o. Novi Sad bio je direktor od 2016. do 2018. godine, a zamenik direktora od 2018. do 2021. godine. Kao saradnik u Kancelariji za Kosovo i Metohiju radio je od 2014. do 2016. godine.

U Gradu Novom Sadu bio je član Gradskog veća zadužen za obrazovanje od 2011. do 2012. godine, pomoćnik gradonačelnika 2012. godine, a član Gradskog veća zadužen za urbanizam i zaštitu životne sredine od 2012. do 2013. godine.

U RUV "RTV Vojvodine" radio je kao projekt menadžer od 2010. do 2011. godine, a u PD "Energotehnika Južna Bačka" bio je ovlašćeni predstavnik osnivača sa ovlašćenjima predsednika Skupštine društva od 2006. do 2010. godine.

Autor je zbirke istorijskih eseja "Bliski istok, kratko i jasno" (2014), romana "Sa druge strane” (2016) i "Podeljeni grad" (2018). Autor je emisije "Ino-strane", koja se emituje na Prvom programu RTV Vojvodine.

Redovni je član Matice srpske i Udruženja književnika Srbije. Govori engleski jezik. Oženjen, otac troje dece.

