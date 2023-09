SPIKERKA RTS IMA 47 GODINA I VAŽI ZA PRAVU TV BOMBU: Ovo je njen JELOVNIK, a bez jedne stvari ne kreće ni na PUT!

Voditeljka Radio-televizije Srbije Aneta Kovačić, koja se u domaćim medijima neretko opisuje kao najlepša spikerka u našoj zemlji, ne eksponira svoj privatni život često u javnosti i obično ne daje intervjue. Ipak, i ona ponekad napravi izuzetak, a jednom prilikom je to bilo kako bi podelila svoj način ishrane, za koji kaže da je baziran na osluškivanju potreba svog organizma.

Naime, kao voditeljku na Javnom servisu uvek je gledamo doteranu od glave do pete, ali u privatnom životu, verovali ili ne, Aneta je još lepša. Ima 47 godina, a mnogi komentarišu da izgleda znatno mlađe. Međutim, uprkos tome što su svi očarani njenom lepotom, Aneta ističe da ona nije presudna za posao kojim se bavi.

foto: Printskrin/Jutjub

- Mislim da lepota nije presudna za ovaj posao, mnogo važnije je da budete prijatni, da vam se veruje da na jedan lep način to saopštavate. Ako ste uz to lepše spoljašnosti, lica i glasa to je plus ali to ne mora da bude presudan znak da ćete u tome biti dobri - rekla je ona jednom prilikom, te nastavila:

- Voditeljski posao izgleda prilično sladak i lagan, ali nije baš tako. Dešava se da od devet ujutru do četri, pet popodne moram da imam puder i jaku šminku što meni bude teško. Privatno ne nosim šminku, ali mi uvek budu simpatične bakice koje me prepoznaju, mada nisu sigurne pa mi kažu: "Jao, vi ličite na onu voditeljku RTS-a, ali vi ste lepši od nje" - rekla je tada Aneta.

Tajna vitke figure i zdravlja Anete Kovačić

Voditeljka je otkrila da se, što je starija, sve više okreće čorbastim jelima i da joj se ukus promenio.

- Prijaju mi čorbice i potaži, posebno onaj od bundeve, kao i od koprive, koji sam prvi put probala prošle godine. Osim što su vrlo ukusni, veoma su zdravi. Slične je pravila i moja nana, i kad budem odlučila da se ozbiljnije bavim kuhinjom, trudiću se da budem baš kao ona, pošto je sve kuvala s dušom i ljubavlju, što bi se već na prvi zalogaj uvek osetilo - kazala je tada voditeljka.

Jelovnik

Dok mnogi veruju da bi trebalo zaobići doručak da bi imali vitku figuru, za Anetu je on najvažniji obrok u toku dana.

- Doručak ne preskačem, uverena sam kako je on temelj za uspešan dan. Ako radim prepodnevne smene, on mi u potpunosti zadovoljava energetske potrebe do ručka. Ukoliko sam u nekoj međusmeni, potrebno mi je da uzmem zalogaj-dva kako mi želudac ne bi bio prazan. Teško se koncetrišem na posao kad sam sasvim sita, pa je skromna užina prava mera - objasnila i dodala da bez jednog obroka ipak može.

foto: Profimedia

- Kad ručam kvalitetno i obilno, večeru preskačem - istakla je.

Što se tiče doručka, dugo je tražila ono što joj najviše prija dok nije pronašla savršen obrok za početak dana.

- Sve se promenilo otkako sam otkrila lanene i čija semenke, kojima dodajem razno voće i na kraju pomešam s jogurtom. Eksperimentišem s različitim ukusima, trudim se da uvek koristim drugo voće. Laneno seme obavezno treba da bude samleveno, pošto se tako najbolje iskoriste njegove hranljive materije. Toliko sam se na njega navikla da ga sad nosim i na putovanja, iako po hotelima za doručak postoji ogroman izbor visokokvalitetnih namirnica - rekla je voditeljka jednom prilikom za medije.

kurir.rs/republika