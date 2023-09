"SIN MI JE PAO NA IVIČNJAK, A NISAM MOGLA DA MU POMOGNEM": Najteži momenat Marije Bulat dok je bila prokovana u kolicima

Marija Bulat, supruga pevača Marka Bulata, u bolnoj ispovesti otkrila je kroz kakvu životnu borbu prolazi. Zbog problema sa kičmom nedavno je završila u invalidskim kolicima, što je bio jedan od najtežih perioda za nju.

Marija je ispričala jednu scenu kada se osetila totalno nemoćno, ali je upravo to nateralo da se bori, kako bi jednog dana ponovo stala na noge.

- Momenat kada sam vozila decu u kolicima, kao da ih zabavljam na moru. Kad je sin krenuo da mi pada na ivičnjak, a moje telo nije moglo da odreaguje. Nisam mogla da ustanem, da se savijem i da mu pomognem... Mislim da se nije povredio samo zato što je gledao u mene i dočekao se na laktove - jedva je izgovorila Marija, dok se suzdržavala da ne zaplače.

foto: Printscreen/Instagram/marija_bulat

- Sva ta želja da idem sa njima u park, da treniram, da se bavim sportom, da izađem sa svojim mužem, da osvanem i da kažem mami da sam dobro, da mi nije ništa... To me je nateralo da se borim - istakla je Bulatova žena.

Marija je zatim otkrila šta joj lekari predviđaju za dalji period.

- Rekli su kad prestane da me boli, to što me je onesposobljavalo da hodam, te frakture, to će značiti da povrede zarastaju. Tek treba da dođem do pravih terapija, biće to mukotrpno, ali nisam ni prva ni poslednja - rekla je Marija, mada je u jednom momentu njeno stanje bilo veoma komplikovano, kada su joj doktori rekli da nisu sigurni da će preživeti.

foto: Dragana Udovičić

- Prijateljica koja je doktorka mi je rekla: "Ne znam šta da ti kažem, naredna 72 sata su neizvesna", to mi je palo najteže. Kod njih postoje samo dve reči - stabilno i nestabilno. Ja nisam ni svesna još uvek šta sam prošla - drhtavim glasom ispričala je Marija Bulat u emisiji "Život piše".

kurir.rs

