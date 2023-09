LIDIJA OTKRILA TAJNU SVOG SAVRŠENOG IZGLEDA U 61. GODINI! Ovo su svi TRIKOVI, zbog njih je BOMBETINA, potrebno je 5 MINUTA dnevno

Glumicu Lidiju Vukićević (61) publika je zavolela po brojnim ulogama, a malo ko zna njene trikove za vitku liniju.

Glumica je tokom mladosti privlačila veliku pažnju svojim izgledom, a mnogima se čini kao da Lidija ne stari.

Kaže da ne drži dijetu, ali ima nekoliko trikova koji joj pomažu u održavanju vitke figure.

„Postoji nešto što ja radim duže od 15 godina, a to su vežbe u parteru. Radim trbušnjake i leđnjake i to sve ukupno traje pet minuta. Ne mogu da podnesem grč na licu i telu, zato vežbe ne radim dugo. Kada meni dođe u bilo koje doba dana, ja to sve uradim“, rekla je jednom za Gloriju.

Što se tiče ishrane, Lidija priznaje da se uvek hranila zdravo i da nikad ništa nije jela na silu, zato što je zdravo, već isključivo osluškuje svoj organizam i time se vodi. Iz ishrane je izbacila gluten, meso i slatkiše, a jedini kolač kojem ne može da odoli jeste – koh.

