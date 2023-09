"ANELINA SESTRA MI PRETI OBJAVOM EKSPLICITNOG SNIMKA" Bivša Ahmićkina drugarica osula paljbu po njoj, a sad angažovala advokate

Edina Šerifović poslednjih nekoliko dana prolazi pravi pakao i torturu od strane porodice Aneli Ahmić, posle iznošenja niza skandaloznih tvrdnji, prepiski i slika o njoj!

- Otkako sam iznela dokaze o Aneli da se bavila prostitucijom, da je ušla u "Elitu" kako bi podigla tarifu, da je loša majka i da je razbila glavu partneru Asminu Durdžiću, njena sestra Sita mi preti! Piše mi da ću na svojoj koži da osetim ko je ona i da će moj eksplicitni snimak da pusti u javnost i tako me uništi - kaže Edina koja zbog cele situacije mora da angažuje advokate i tako se zaštiti.

- Psuje me, naziva me prostitutkom koja prodaje svoje telo na Onli fensu, a ja i nemam profil tamo. Angažovala sam tim advokata koji će me braniti od ovakvih ljudi i njihovih uvreda i laži - kaže Edina, koja se i sama sprema da uđe u rijaliti i javno se obračuna s nekadašnjom najboljom drugaricom Aneli.

