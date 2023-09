"BILA JE NIKAKVA KAO SNAJKA" Prvo oglašavanje svekrve Melvide o bivšok snajki Aneli! Otkrila sve ŠOK DETALJE njihovog odnosa

Aneli Ahmić, javno je u rijalitiju "Elita" ispričala kako ju je muž Asmin Durdžić ostavio zbog starlete Stanije Dobrojević, a Asminova porodica je svim silama uz njega.

Nakon njegove sestre i oca, za domaće medije se sada oglasila i njegova majka Mevlida Durdžić koja je iznela svoju stranu priče o odnosu sa snajkom Aneli.

foto: Printscreen

Aneli je u "Eliti" otvorila dušu, a brojni učesnici su osudili Asminovu majku zbog toga što je htela da "ukroti" snaju, međutim ona tvrdi da su snajine optužbe lažne.

- To što Aneli priča, da sam je terala da pravi pitu, da sam je pokrila... To nije tačno. Kod nas se, naravno, pita jede, pa jede se u celoj bivšoj Jugoslaviji, evo, ja sam sinoć burek pravila. Nisam je ja ništa terala. Bila je trudna, tražila je pitu, pa sam joj pravila... Tražila sarmu, i to joj pravila, urmice... Sve što je poželela! Takva sam i za svoju decu, sve što traže, to i dobiju. Volim i da kuvam i da jedem, svaka žena treba da zna da kuva, a to što ona priča... Gledam, slušam, danima svi samo o piti pričaju - priča Mevlida, koja je danas videla da je Aneli učila da pravi pitu - međutim, po svemu sudeći, moraće na dopunsku nastavu.

foto: Petar Aleksić

- Nikada ja to nisam tražila od nje. Pa, mi smo svetski narod, živimo u Austriji, imamo austrijsko državljanstvo. Ja nemam maramu. Jesmo muslimani, to je vera, ali da sam ja pokrivena, ili neko od moje familije... Od toga nema ništa. Oblačim se kao i svaka druga žena. Videli ste moju ćerku, drugu snaju... Nemam pojma zbog čega ona te laži priča, šta joj to znači - kaže Mevlida i dodaje da nije istina da je snaju želela da "zatvori u kući i od nje napravi ženturaču".

- Ona nije živela sa mnom. Oni su imali svoju kuću, zašto bih je ja zatvarala, kada ona sa mnom nema ništa? Išla je gde je htela, radila šta je htela. Malu Noru sam više hranila od nje! Ide, bude po dve sedmice u Zagrebu, Beogradu, Sarajevu, Dubrovniku... Ostavi dete, Asmin čuva malu, donese je kod mene... Nekada je i po tri sedmice bila ovde - rekla je ona koja je na kraju otkrila kakva je Aneli snajka bila.

foto: Printscreen/Instagram

- Kao snajka? Nikakva! Odmah na početku je stvarala probleme, jednostavno, nije bila žena za kuću, za familiju, nije joj stalo da ima porodicu i da živi normalnim, porodičnim životom. Posle određenog vremena smo saznali čime se sve bavila, šta je radila i od tada prekidamo svaki kontakt sa njom, ne želimo je više u blizini - zaključuje Durdžićka.

kurir.rs/pink.rs

Bonus video:

00:17 Aneli Ahmić vređa svekrvu