IZIGRAVA ŽRTVU, A BILA LJUBAVNICA?! Aneli Ahmić POKRALA oženjenog nemačkog fudbalera, pobegla iz kuće sa 30.000 €!

Aneli Ahmić je izazvala gnev kod većine učesnika "Elite", iako je sebe htela da predstavi kao žrtvu i prevarenu ženu. Pre nego što je Aneli upoznala Asmina Durdžića, sa kojim ima ćerku, ona se nekoliko meseci viđala sa oženjenim fudbalerom iz Nemačke, kom je ukrala 30.000 evra i nestala.

- Aneli niti je naivna, niti je glupa, niti pati što je prevarane, pati što je izgubila finansijsku sigurnost. Brzo su je unutra pročitali, ali se ne bojim ja za nju. Ona je pre nego što je upoznala Asmina bila u šemi sa jednim bivšim fudbalerom iz Nemačke. On je oženjen i spanđali su se u kafani na veče, ali je on izgubio glavu za njom. Viđali su se svuda po Evropi, on joj je davao novac, kupovao preskupe stvari, sve joj je udovoljavao da ne bude sa nekim drugim - započinje izvor blizak Aneli.

- U jednom trenutku suprugu je poslao na putovanje, a Aneli je doveo u Nemačku i to u porodičnu kuću, kada je otpratio na aerodrom i vratio se, shvatio je da mu fali 30.000 evra. Aneli je videla gde mu stoji novac, uzela ga i otišla. Nije više htela da mu se javi, iako je on bio uporan, njemu nije bilo bitno što mu je ukrala novac, želeo je da nastavi da se viđa sa njom, kao da ga je omađijala. Međutim, nedelju dana kasnije, ona se spanđala sa Asminom, tako, nešto je brzo baš bilo. Čak je i Asmin njemu rekao da je više ne uznemirava, kako ne bi njegova žena saznala za sve - nastavlja izvor.

- Uvek su je pare zanimale, nikad nije imala frajera da nije imao novac. Jedan joj je platio operacije, drugi skupocenu garderobu, treći auto, ma sve što ima, obezbedili su joj muškarci - zaključuje izvor gorepomenutog lista.

