I NE MISLI NA NJEGOVU BIVŠU! Aneli sumnja da su Asmin i Stanija zajedno, a kakav odnos ima sa Janjušem odala je jedna rečenica

Aneli Ahmić je otišla kod Drveta i ogolila dušu, pa otkrila da je između Janjuša i nje sve obostrano.

- Zbližili smo se, pašemo jedno drugom. Ne mogu ti reći da smo zaljubljeni, ali nam prija da provodimo vreme zajedno - rekla je Aneli.

- Koji su razlozi vaše svađe - upitalo je Drvo.

- Ne znam Drvo, svađamo se ja sam se ljutila oko Jovane, i tako dok sam se navikla - rekla je Aneli.

- Da li je sve obostrano - upitalo je Drvo.

- Sve je obostrano - rekla je Aneli.

- Šta te nervira kod njega - upitalo je Drvo.

- Trenutno me ne nervira ništa, nervira me kad se dere na mene, i što ima neka izlaganja što me ne podrži koliko, a treba mi podrška - rekla je Aneli.

- Postoje li stvari koje te uznemiravaju? - upitalo je Drvo.

- Brinem se šta se dešava napolju, u kući je ludnica, fali mi ćerkica, neki misle da sam folirant, nisam znala objasniti šta se meni tačno desilo - rekla je Aneli.

- Da li misliš da su Stanija i Asmin muž? - upitalo je Drvo. - Mislim da je napolju haos oko pite, definitivno znam da je luda kuća, a što se tiče STanije imam osećaj da su zajedno - rekla je Aneli.

- U redu, Aneli, ukoliko ti ne smeta pozvao bih i Janjuša i Marka ovde, ti sačekaj ovde - reklo je Drvo.

