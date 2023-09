"ANELI JE ASMINU RAZBILA LOBANJU JER JOJ NIJE DAO DROGU" Starletina drugarica otkrila da su bivši partneri imali fizički okršaje

Aneli Ahmić i Asmin Durdžić stavili su tačku na svoj odnos njegovom preljubom sa starletom Stanijom Dobrojević, ali njima ni u danima ljubavi nisu cvetale ruže.

Brak rijaliti učesnice Aneli Ahmić i Asmina Durdžića iz dana u dan privlači sve veću pažnju, a o tome koliko je odnos, sada već bivših partnera, bio buran, govore dokazi koji svakodnevno isplivavaju.

Najbolja prijateljica hrvatske starlete, Edina Šerifović, je otkrila za medije, da su Ahmićeva i Durdžić neretko ulazili u sukob zbog njene zavisnosti o narkoticima, a pored verbalnih obračuna, redovno je dolazilo i do fizičkih okršaja iz kojih je deblji kraj izvlačio kršni Bosanac.

- Aneli je njemu tražila kokain, a Asmin se tome žustro protivio i dobio je flašu u glavu. Razbila mu je lobanju! Redovno je upadala u krizu kada nema drogu. Čuli ste glasovne poruke u kojima je zvala svog bivšeg da joj pošalje kokain iz Dubrovnika - rekla je Edina Šerifović.

Nakon njenih tvrdnji oglasio se i Asmin.

- Izveo sam Aneli u klub te noći, izašli smo kod prijatelja. Oko pola jedan, rekao sam: "Hajmo kući, gladan sam", jer ona kada popije ne zna da se ponaša, našta je Aneli rekla: "Sredi mi da mi donesu da povučem liniju belog". Odbio sam, zabranio sam da joj donose kada smo u Sarajevu i Dubrovniku. Molila me je, govorio sam "ne dam!" - priča Asmin, pa dodaje:

- Odjednom kreće da me vređa, govori mi "k***** sine", "đubre jedno", j**** ti majku". Rekao sam: "Imaš minut, krećemo odmah!". U sledećem momentu se okrećem po jaknu, i samo me je nešto lupilo po glavi. Bila je to flaša šampanjca. Ceo sam bio krvav i rasečen - ispričao je Asmin.

