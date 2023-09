NOVA ŠOK ISPOVEST ASMINA DURDŽIĆA! Stanija ga šutnula, a on krivi Aneli za RASKID: "Ona je NARKOMANKA, varala me je sa..."

Da se iz najveće ljubavi može roditi najveća mržnja, dokaz su Aneli Ahmić i njen „suprug“ Asmin Durdžić kog je optužila za preljubu sa Stanijom Dobrojević tik pred ulazak u rijaliti program Elita.

Mnoštvo afera i uvreda kojima su bivši partneri častili jedno drugo presekla je iznenadna odluka Dobrojevićeve da javno ostavi „oženjenog“ verenika i izađe iz ljubavnog trougla, sa čim Durdžić, kako je priznao u šokantnoj ispovesti, ne planira da se pomiri.

Ne samo da je priznao da pati zbog starletine odluke da raskine s njim već za to krivi Aneli koja je, kako tvrdi, narkomanka koja ga je varala za mnoštvom oženjenih muškaraca, a alimentaciju koju je slao trošila na garderobu, izlaske i drogu.

- Pritisak javnosti je učinio svoje, a Staniju i mene je koštao veze. Iako mi je smetalo što me Aneli blati pukim neistinama, Staniji je to palo znatno teže. Krivo mi je što je raskinula, ali je razumem. Predstavljena je kao ljubavnica, stavljena je na stub srama kao rasturačica braka, a ja nikada nisam ni bio oženjen. Hodža je potvrdio da nas nikada nije venčao i da ne postoji papir. Da se ikada udala za mene, nosila bi moje prezime. Dokazaću istinu, i neću odustati od Stanije do koje mi je stalo i koja uopšte nije kriva - kaže Asmin, uz tvrdnje da je Aneli zavisnica od narkotika spremna da mu uništi život.

- Aneli je godinama želela da bude učesnik rijalitija zbog bolesne želje da postane slavna. Od sebe je napravila žrtvu, a od mene monstruma koji ne brine o zajedničkom detetu. Javno sam dostavio uplate koje sam joj slao i time dokazao koliko laže. Ta žena u garderobi, cipelama i torbama ima preko 150.000 evra, živela je u mojim kućama i stanovima kao bubreg u loju. Optužila me je da za napade anksioznosti, a istina je da te napade ima jer je zavisna od droge i da smo iz tog razloga i otišli kod hodže po spasenje - kaže Durdžić, i ističe da je na sve načine pokušao da je izvuče iz sveta narkotika.

- Iako nije imala pristup drogi dok je živela u mom domu, koristila je svaku priliku da ode u Dubrovnik i posegne za narkoticima. Tada sam putem svojih poznanstava zabranio njenim dilerima da joj prodaju drogu. Radio sam to zbog deteta, a ona me je putem poziva i audio-poruka molila da popustim. Svi ti napadi koje ima su posledica njene zavisnosti - navodi Asmin, kome posebno smeta što rijaliti učesnica licemerno krije svoje mnogobrojne afere s oženjenim muškarcima.

- Dok se klela da nema nikoga, bila je sa mnoštvom oženjenih muškaraca koji imaju decu. Imali smo dogovor da mi kaže kada nađe partnera, kako bi taj čovek brinuo o njenim luksuznim prohtevima. Moje je bilo da brinem da detetu ništa ne zafali. Na fotografiji koju sam objavio ljubi čoveka koji ima suprugu i troje dece, a takvih je imala mnogo dok se klela u život naše ćerke. Kako onda sme da priča da je Stanija nekoga otela? Dobio sam snimke i fotografije na kojima je sa švalerima. Poslali su mi ih prijatelji koji to nisu hteli da mi kažu sve do početka rijalitija, izpoštovanja. Ostaje mi da skinem ljagu sa Stanije i sebe, a narod će vremenom videti ko je Aneli i na šta je sve spremna - zaključuje Durdžić za medije.

