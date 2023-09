POSLEDNJE PRIPREME ZA SPEKTAKL GODINE: Postavlja se bina za Jašarov koncert na Tašmajdanu

Čekanju dugom više od četiri decenije konačno je kraj jer će Jašar Ahmedovski u subotu 9. septembra od 20 sati održati spektakl za pamćenje na beogradskom Tašmajdanu, a poslednje pripreme na ovom kultnom stadionu već su u toku. Tokom četvrtka postavljena je specijalna bina, za koju je doneta najsavremenija tehnika, rasveta i ozvučenje.

00:08 Postavlja se bina za Jašarov koncert na Tašmajdanu

Za ovaj koncert koji će biti kruna kompletne letnje koncertne sezone vlada ogromno interesovanje, pa su organizatori, da bi svima izašli u susret već proširili sektor barskih stolova a u petak i subotu će vanredno celodnevno raditi i blagajna na Tašmajdanu.

Jašar je pre nekoliko dana obradovao fanove objaviši da će na koncertu pevati više od trideset hitova koji su obeležili njegovu karijeru među kojima će biti „Jednoj ženi za sećanje dugo“, „Ti pripadaš samo meni“, „Svako svome mora da se vraća“, „Ja te volim, on te ima“, „Isplači se, biće ti lakše“, „Kad sveća dogori“, „A to nije to“, „Venčajte me sa njenom lepotom“, „Otkud tebe da se setim“ i mnoge druge kao i najveći hitovi koje je pevao njegov brat Ipče Ahmedovski.

