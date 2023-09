"PRETUKLA MI JE ĆERKU, TO ŽENA, MA TO NIJE NI ŽIVOTINJA!" Stanijin svekar brutalno o Aneli Ahmić: Isplivali SKANDALOZNI detalji

Svekar Stanije Dobrojević, Mustafa Durdžić, odlučio je da se javno oglasio i stane na stranu svog sina.

Naime, kako Mustafa Durdzić sada tvrdi, Aneli je pretukla njegovu ćerku, a nakon te situacije, ona je i umrla za njega

- 17. Jun 2021. Ovo je bio dan kada je Aneli umrla za mene. Prvo mi je pretukla ćerku, zatim sam zamolio policiju da je puste iz zatvora i da ćemo to rešiti između nje i moje ćerke u Austriji. Pu Cazin (prim. aut. policijska stanica Cazin) mi je izašla u susret i oslobodili su je uz kaznu, mislim oko 400 km. Pustio sam je da dođe kod moje supruge, a ona je mojoj ženi rekla da bi sve isto ponovila. Onda sam ja rekao, e sada je kraj. To žena, ma to nije ni životinja - napisao je Mustafa Dudržić, a između ostalog je istakao da se ona nije pokajala zbog toga što je uradila, te je istakla da bi isto ponovila, dok joj je on pomogao da je puste iz zatvora misleći da će sukob rešiti racionalnim putem.

Podsetimo, Mustafa je putem svog Fejsbuk profila objavio papire na kojima je Anelino saslušanje u Interpolu, koji potvrđuju priču njegovog sina da je Aneli hapšena u Minhenu zbog šverca kokaina i krađe od milion evra

- Ja znam da mediji nisu razumeli. Ne radi se o 750.000 evra nego se radi o nepoznatoj cifri. Aneli Ahmić u saslušanju koje je za Interpol uradila državna tužiteljka 2018. godine je izjavila da je u putovalki nosila nekada 500.000, nekada 750.000, a nekad i do milion evra. Prva slika ispod je njen potpis. Drugu sliku sam malo prekrio zbog imena osoba koje se spominju, a koje objavljuju statuse sa Anelinog telefona. One nisu znale da sam u posedu kompletne dokumentacije u kojoj sve sama Aneli piše o sebi, svojoj porodici i muškarcima sa kojima j ebila. Kunem se, da nije krenula sa onim lažima u startu, nikada ni ona ne bi znala da znam svu njenu prošlost do 2020. godine - napisao je on na Fejsbuk profilu.

