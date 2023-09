"TOLIKO JE MORALISALA, A ZNAMO SVI ŠTA JE RADILA... " Đedović progovorio o RANIM RADOVIMA Dobrojevićke, brutalno opleo po starleti

Marko Đedović se prisetio ranih radova starlete Stanije Dobrojević, te je javno prokomentarisao njen odnos sa Kristijanom Golubovićem, o čemu se dugi niz godina polemisalo.

Aneli je prva dobila reč i tom prilikom oplela po Staniji zbog golišavih fotografija na Instagramu.

- Da li si očekivala da je Stanija moralna devojka?

foto: Printscreen TV Pink

- Nisam očekivala, to su njene slike, to je njen način života - rekla je Aneli.

- Sećam se ja kako si se ti ponašala kada si se družila sa Požgajevim drugom, tada si imala silikone - vikala je Sneža.

- Njih dvoje su se družili, tu ništa nije bilo - dodao je Požgaj.

- Kako su se družili? - upitao je Mića.

- Normalno, to je bilo 2016. godine moj drug je meni rekao da ništa nije bilo, ona je bila slobodna, on slobodan, i to je to - rekao je Požgaj.

foto: Printscreen TV Pink

- Sve je bilo normalno, jednom smo otputovali i to je to - rekla je Anelim pa se osvrnula na Staniju:

- Ja sam imala takvu sliku o njoj zbog slika, meni je to nemorlano. Ako ja ljudima tako izgledam, može i ona meni - dodala je Aneli.

- Zbog golih slika ovde ima prostitucije, a sada ja ne bih sudio o tome, tu je bilo u njenom odnosu sa Kristijanom Golubovićem, pa se mrzeli i mirili. Ona je toliko moralisala, a šta je ona radila svi znamo - rekao je Marko.

