KAČAVENDA OPTUŽILA ANU DA JE SA ZVEZDANOM IŠLA U PLJAČKU Otkrila sve Đedoviću: Bili su u izvidnici, na moj pasoš su uzeli apartman

Milena Kačavenda sedela je sa Markom Đedovićem, te mu je prepričala sve detalje o pljački u kojoj su umešani, kako ona tvrdi, Zvezdan Slavnić i Ana Ćurčić.

Ona je otkrila da se sve dešavalo u Cirihu, te da su Ana i Zvezdan odlazili u izvidnicu, a da su je odale dve stvari.

- Imali bi dokaze da se nešto desilo, oni ti nađu gde si ušao, gde si izašao. Na moj pasoš su iznajmili apartman. Ispostavilo se kada su ga uhapsili, njemu nađu u Lozani DNK od pre dve godine. Prva je urađena uspešno, ali nisu našli DNK. Kad je bilo suđenje, ja pričam nemački, pronađen DNK, ja kažem kakav DNK, kakva Lozana, ja uvežem sve.

- Ispostavi se da ta pljačka, dve godine pre, je bila uspešna. Došli su u izvidnicu, sve znam Đedoviću. Kao ona nije nosila telefon, ja sam joj rekla da me ne farba, da to nije moja stvar. Kao ideš u Cirih i ne poneseš telefon.

- Za sve je ispao sam kriv? - upitao je Đedović.

- Zato što je on to rekao kao da nije znala, ona je rekla da je bila van svega toga. Znala je ona da kao muškarac on nije neko ko će da ti namesti, on bi bio p**** da namesti ženu, nije on takav - poručila je Milena.

Kurir/ Srbija Danas