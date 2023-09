SKANDAL SA TEOM TAIROVIĆ JE BIO DOGOVOR! Poznati voditelj otkrio da je SVAĐA njega i pevačice bila NAMEŠTENA, skroz je RASKRINKAO

Pevačica Tea Tairović (25) gostovala je 2021. godine u emisiji "Zvezde Granda - specijal", a istu je u jednom trenutku demonstrativno i napustila.

Naime, Tea je gostovala kod voditelja Siniše Medića, a kada su na red došla intimna pitanja i privatan život pevačice, ona je ustala sa stolice i otišla.

Mnogi su bili šokirani postupkom pevačice, ali i na koji način voditelj postavlja pitanja, a sada je konačno otkrivena i istina.

Siniši je postavljeno pitanje da prokomentariše skandal sa Teom, a on je javno priznao da je to sve bio dogovor, kao i da su za to znali i publika i svi ostali koji su se u tom trenutku nalazili u studiju.

- Tea Tairovic je bila prosto dogovorena. Svima priča da to jednostavno nije istina. Ona se, između ostalog, nije ni preterano oglašavala, ali ljudi koji su bili u studiju i publika i gosti znaju da je to bio naš dogovor. Čitava scena je bila dogovor - rekao je Medić.

Podsetimo, Teu je voditelj Siniša Medić, između ostalog, pitao i da li joj je eksplicitni snimak, koji je procurio u javnost, pomogao u karijereri, ona je odbila da mu odgovori, a bila je i vidno iznervirana.

Nakon što je izvela svoju pesmu, Siniša je pitao Teu da li može da bude sa jednim muškarcem, ili mora da ima dva partnera, što ju je potpuno razbesnelo, pa je promenila i izraz lica.

