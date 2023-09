SVI BRUJE O VERIDBI MARIJE KARAN, A OVO JE NJEN BIVŠI MUŽ! Pravi je šmeker i ozbiljan GOSPODIN, ovako su izgledali ZAJEDNO

Glumicu Marija Karan verio je bogati Crnogorac na putovanju, prenose domaći mediji.

Marija, inače, iza sebe ima brak sa Džoelom Lubinom sa kojim ima sina Marka Lea.

Početkom februara 2021. godine Marija Karan zvanično se razvela od supruga Džoela Lubina, nakon sedam godina zajedničkog života. Da su i nakon bračnog rastanka ostali u dobrim odnosima, glumica nekada pokazuje na društvenim mrežama.

- Marija i Džoel su jako posvećeni roditelji, te su i pored razvoda rešili da ostanu u prijateljskim odnosima, prvenstveno zbog naslednika Marka Lea. Njih dvoje su ostavili sve ljubavne nesuglasice po strani i sada su samo usredsređeni da sin ne trpi zbog njihovog rastanka - rekao je izvor blizak našoj glumici svojevremeno.

Holivudski producent i naša glumica brak su sklopili 2014. godine, a glamurozna svadba upriličena je i u Los Anđelesu i u Beogradu, gde su se na večnu ljubav zakleli u crkvi Ružici koja se nalazi na Kalemegdanu.

Iako je njihova ljubav delovala idilično i kao ljubav za ceo život, nakon mnogobrojnih nesuglasica 2021. godine su podneli papire za razvod braka. Iako o razlozima razvoda glumica nije javno pričala, mediji su ranije preneli da je glavni kamen spoticanja bio to što je Marija želela da se vrati poslu, a kako nije uspela da ostvari angažman u Holivudu, morala je često da putuje za Srbiju kako bi radila svoj posao. Uz to, zbog poslovnih obaveza koje je njen suprug Džoel konstantno imao, Marija je i na putovanja išla sama ili sa sinom, te je to rezultiralo da se vremenom udalje.

Kako su komšije nedavno otkrile, njoj bivši muž plaća veliku alimentaciju.

- Ranije sam je češće viđala, u poslednje vreme retko. Mislim da je boravila neko vreme u Americi. Ne ulazim u to koliko troši i kako zarađuje, verujem i da njen bivši suprug plaća visoku alimentaciju, ali ono što mi smeta jeste što sam je viđala često, kako da kažem da ne zvuči bez veze, ali u stanju koje ne priliči jednoj majci. Malo mi deluje neodgovorno takvo ponašanje, naročito još kada sam čitala o nasilju koje je preživela od momka - rekla je gospođa iz njenog komšiluka.

Inače, glumica i njen sin Leo donedavno su živeli u iznajmljenom stanu, a kako prenose domaći mediji oni su se preselili u luksuzni penthaus na Dorćolu, koji im je navodno kupio američki producent.

