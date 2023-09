KURIR SAZNAJE! VERILA SE MARIJA KARAN: Glumicu zaprosio novi dečko na letovanju, a evo šta par priprema u tajnosti!

Mariju Karan verio je dečko Marko Gvozdenović, sin crnogorskog političara Branimira Gvozdenovića, koji je inače bio ministar u vladi Crne Gore iz perioda vlasti Mila Đukanovića i njegove stranke DPS.

Branimir Gvozdenović foto: Dado Đilas

Kako Kurir saznaje, glumici je biznismen prsten na ruku stavio u avgustu na zajedničkom letovanju u Crnoj Gori. Da su se jedno drugom obećali na večnu ljubav, koju će u narednom periodu krunisati brakom, čuvaju od javnosti zbog njenog bivšeg muža Džoela Lubina.

- Sve se odigralo u Rosama. Marija nije očekivala da će biti zaprošena. Od početka zabavljanja veza im je lepa. Slažu se, vole se i ljubav jednostavno cveta. Kad je izvadio prsten i pitao je da se uda za njega, odmah je pristala. Problem joj predstavlja jedino to što nije u dobrom odnosu s bivšim mužem, pa je strah kako će on reagovati i zbog toga ne želi da se javno zna da se opet udaje. Doduše, situacija ni kod Marka nije baš sjajna. I on se brzo razveo, posle nekoliko meseci braka, pa je ispalo da je Marija "kriva". I jedno i drugo su želeli da ovu intimu sačuvaju za sebe, ali šta je tu je - priča naš izvor.

foto: Story, Printscreen/Instagram

Iako su oboje iz Podgorice, Marija i Marko su se upoznali u Londonu, na večeri sa zajedničkim prijateljima, u periodu dok je Marija studirala, a Marko igrao u Mančesteru, o čemu su i javno pričali.

Marija je svojevremeno istakla da su mnogo putovali, uprkos teškom usklađivanju zajedničkog vremena sa obavezama koje imaju. Cenili su zajedničke trenutke i maštali o vremenu kad će stalno biti zajedno, uz mnogo uzajamnog poverenja i velike podrške.

Bez komentara

Oboje imaju po brak iza sebe. Marija je posle razlaza imala turbulentan ljubavni život. Prethodnom momku razbila je automobil u žaru svađe, o čemu su tada pisali svi mediji u regionu. Sa druge strane, Marko se oženio u leto 2022. godine. Glamurozna svadba organizovana je na plaži Galija i u luksuznom hotelu, ali zajednica nije dugo potrajala.

Bivši muz i venčanje foto: Dragan Kadić

Kontaktirali smo s PR timom Karanove, iz kog su poručili da nemaju komentar. Marija i Marko nisu odgovarali na naše pozive.

Kurir.rs/ LJ. Stanišić

Bonus video:

00:10 SILIKONSKE LEPOTICE! SORAJU LJUBI PLAVUŠA: Starleta provocira na mrežama i poručuje: MOJA ŽENA! (VIDEO)