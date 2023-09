MARIJA KARAN OTERALA VUČINU OD 60 KILA: Gladna zver skočila da zakolje njene ovce, žena štapom i psovkama spasila sebe i stado

U Benkovcu u Dalmatinskoj zagori juče ujutru vuk je napao ženu po imenu Marija Karan i njeno stado ovaca, a hrabra vlasnica jedva je sačuvala živu glavu.

Hrvatski sajt Dnevnik navodi da je Marija štampom odbranila sebe i svoje ovce od gladnog vuka.

- Ovce su bile na jedno 30 metara od mene. Kad ja vidim on ide prema ovcama, to nije pudlica, to je vučina 60 kila. Ja zaviknem one "nee", ide on u ovce, već ih je zaklao ispred sebe, ja za njim, neće on pustiti ovce - rekla je Marija Karan.

Ona je navel da je bila sama na ispaši, pa nije imala koga da dozove u pomoć.

- Svašta sam i govorila psovala ""ostavi se, majku ti, kud si došao" i odjednom jednu izdvoji iz ovaca i na nju skoči reko "ostavi je, majku ti, kud si došao" i ta ovca uteče - ispričala je Marija.

