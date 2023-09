VODITELJKA ELITE PROGOVORILA O ZABRANJENIM STVARIMA Maša otkrila sve o ulasku Ane Ćurčić i Zvezdana u Belu kuću!

Voditeljka Maša Mihailović postala je deo tima "Elite" ove godine, a o njenom privatnom životu se malo toga zna. Ona ima 21 godinu i student je Fakulteta za medije i komunikacije.

Maša je otkrila po čemu se razdvojila od ostalih kolega, pa su je čelnici Pinka odabrali za ovaj projekat

- Smatram da sam se dobro pokazala u emisiji u kojoj sam gostovala na Red televiziji. Gostovala sam u emisiji "Pitam za druga" i verovatno im se dopao moj stav, a i fizički izgled igra važnu ulogu. Smatram da je upućenost u rijaliti i način na koji se ophodiš prema svojim sagovornicima, jako bitan - rekla je Maša, pa otkrila kako je izgradila autoritet u Beloj kući:

- Jeste jako čudno. Ja imam 21 godinu i treba da budem autoritet ljudima koji su i duplo stariji od mene, ali ima i onih učesnika koji nisu toliko stariji. Svesni su da sam ja nova i mogu da im se zahvalim jer su bili jako dobri u moje prve dve emisije koje sam vodila sama u Beloj kući. Imali su obzira prema tome da nisam neko ko ima iskustva u tom poslu i bili su zaista mirni. Ne treba ja njima da budem autoritet, dok se mi međusobno poštujemo. Kada oni pređu neku granicu, autoritet mora da se postavi. Smatram da su oni svesni da sam ja voditeljka, koliko god godina da imam - rekla je Maša.

Maša je otkrila da li bi kaznila takmičare oduzimanjem honorara ukoliko primeti nepoštovanje.

- Ja do sada nisam imala ni potrebu, ni priliku da tako nešto uradim. Jesam im u prvoj emisiji rekla: "Tišina, kazniće vas", ali to sam rekla više u momentu neke male treme. Stvarno ne bih volela da moram da dođem do situcije da nekoga kaznim na taj način. Ukoliko me neko ne bi poštovao i kršio pravila koja su svima jasna, ja sam voditelj, oni su učesnici i treba da me poštuju, smatram da bi oni koji treba da se bave tim kaznama, to i odradili - ispričala je voditeljka, pa otkrila šta joj je zabranjeno da uradi na imanju:

- Možda taj momenat da ja ne mogu baš totalno da iznesem svoje mišljenje. To bi bilo to - rekla je Maša.

Maša je otkrila da li možemo da očekujemo povratak Ane Ćurčić i Zvezdana Slavnića u Belu kuću.

- Nikad se ne zna šta možemo da očekujemo. Ja bih volela da vidim suočavanje Ane i Milene, ali ne odlučujem ja o tome. Mislim da bi to i naciji bilo zanimljivo jer je to tema koja je jako zanimljiva. Posebno zato što je Milena iznela dosta detalja iz njenog života, o njenoj ćerki, dečku, pa i samom Aci Buliću. Mislim da bi bilo zanimljivo da čujemo taj sukob - rekla je Maša.

