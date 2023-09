NAKON JANJUŠEVE AFERE, MAJA MARINKOVIĆ RASPAMETILA IZJAVOM! Nazvala Aneli lošom kopijom, a ovo je rekla za njega i njihovo odnos

Maja Marinković i Janjuš obeležili su sezonu ''Zadruge 3'' kada je Janjuš javno prevario suprugu.

Sada se Maja Marinković oglasila za medije, kako bi dala svoj sud o Janjuševim odnosima sa devojakma u ''Eliti'', te je ona kao i uvek odgovorila bez dlake na jeziku.

- Što se tiče odnosa Janjuša i drugih devojaka, ne deluje mi kao da je zagrizao za neku posebno. Mislim da mu prija to što devojke trčkaraju oko njega, samim tim mu i daju na važnosti, dok se on sa njima samo sprda. Jasno je kao dan da Jaško mene i dan danas ne može da izbaci iz glave, malo-malo pa me pomene, šalju mi ljudi, pa to vidim, ali dobro, igračke i jesu za igranje. Naravno, ko to dopusti - istakla je Maja.

Mnogobrojno mišljenje i komentari javnosti su upravo te da je Anelin i Janjušev početak odnosa jako sličan kao Janjušev i Majin, te je ona odlučila da ovim spekulacijama stane na put i odgovori.

- Tu nema ni ''s'' od sličnosti. Znamo odlično da je njegov i moj odnos neponovljiv, a to zna i sam Janjuš. Sve drugo može da se nazove mojom lošom kopijom - poručila je Maja.

