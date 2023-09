SUZANA OTKRILA TAJNE IZ BRAKA SA SAŠOM POPOVIĆEM! Ovo do sada niko nije znao: Ovako ga smirujem kad je nervozan

Suzana Jovanović decenijama je na estradnoj sceni. Ipak, kada je rešila pre 27 godina da se uda za Sašu Popovića, porodicu je stavila na prvo mesto.

Od tada s vremena na vreme snimi pesmu, pre nekoliko godina i album, ali nije aktivna kada su nastupi u pitanju. Ona ima mnogo hitova, koje danas prepevavaju mlađi pevači.

Suzana u intervjuu za Kurir priča o svom odnosu sa suprugom, setila se i njihovog prvog susreta, a otkrila je i kako su rasporedili kućne poslove.

Kako izgleda jedan dan Suzane Jovanović?

- Pa isto kao i kod svakog. Sale i ja doručkujemo zajedno, pijemo kaficu, volimo da pogledamo jutarnje programe, portale, gledamo šta se dešava u zemlji, jer mi obožavamo našu Srbiju. Volimo da smo informisani o svemu, malo komentarišemo, a onda se dogovaramo ko će šta i krećemo u akciju. Ja u plaćanje računa, nabavku, dogovaramo se šta ćemo da kuvamo, šta se jede Aleksandri i njemu, meni je svejedno, šta oni, to i ja.

Koja je tajna vašeg dobrog izgleda?

- Hvala vam. Baš smo pre neki dan gledali neke moje stare snimke. Svi su komentarisali da se nisam promenila. Mislim da je to ljubav pre svega. Ljubav koju nosimo u sebi i prema drugima, a ono što je najvažnije jeste biti dobar čovek. Na tom temelju se sve nadograđuje, ima ona "Što ne želite sebi, ne poželite drugom", unutrašnja lepota se ispoljava i na spoljašni izgled.

Koju muziku vi slušate?

- Sve slušam. Lepo mi je i Tea Tairović šta radi, recimo i Nući, pored ćerke sve to znam, i Vojaža i Breskvicu.

Mnoge mlađe koleginice pevaju vaše hitove, imate li miljenicu?

- Nema sad najbolje. Milica Pavlović ima velike hitove, mnogo dobre pesme, eto, ona pesma od prošle godine "Provereno". Milica je atraktivna, priređuje ludilo. Aleksandra Prijović je vokal, ima pesme koje se pevaju i naravno većina ljudi će otići kod nje na koncert jer vole da je slušaju. Tea Tairović prelepo igra, kada bih znala bar 10 odsto da igram kao ona, bila bih najsrećnija na svetu. Njen pokret, ono telo izvajano... Ja bih volela da sve tri zajedno održe koncert, to bi bio pun pogodak.

Koliko je teško biti supruga Saše Popovića?

- Nas dvoje smo zajedno 27 godina, toliko se dobro poznajemo i cenimo i poštujemo da nam ništa nije teško. Velike odluke donesemo za 15 sekundi. Nismo komplikovani, pratimo jedno drugo, on mene podržava i za spotove i za pesme. Omladina danas ne zna da su mnoge pesme moje, često pitaju: "A to je vaša pesma, nije Teina ili Sare Reljić, Aleksandre Bursać?", ja kažem moje su, ja sam ih prva snimila.

Kako ga smirujete kad je nervozan?

- Poljubim ga i kažem: "Ljubavi, ti znaš da te ja volim najviše na svetu", i on odmah: "Dušo moja", onda se grlimo i grlimo, i to traje do sutra.

Sećate li se svog prvog susreta?

- Pa kako da ne. Upoznala nas je Marijana Ukraden kad je radila spot za moju pesmu "Nema kajanja". On je slučajno svratio, mislim ništa nije slučajno, sve se dešava sa razlogom. Marijana i Sale su veliki drugari i on je pitao šta radi, rekla mu je da snima spot Suzane Jovanović, on kao bio zbunjen dok se setio ko sam ja. Kada mu je rekla koje su moje pesme, samo je rekao: "Super, evo stižem." Upoznali smo se u prolazu, onda smo izašli, pa se zaljubili, onda svadba, i evo već 27 godina to traje.

Da li možda ima neko tajno mesto gde ćete sa Sašom provesti stare dane?

- Nema. Imamo tu kuću u Opatiji, odemo tamo često, ali meni je naša kuća na Bežaniji najomiljenija. To je naš dom i tu se najlepše osećam.

Imate li neku neostvarenu želju?

- Nemam. Sve sam dobila što sam htela, decu, divnog muža, divan brak. Samo nek je zdravlja. Samo da možemo rukama i nogama sve sami, ostalo ćemo lako.

