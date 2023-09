"JANJUŠ NIJE MUŠKARAC ZA NJU" Oglasila se sestra od Aneli, analizirala odnos sa Markom i otkrila čega se najviše PLAŠI!

Odmah nakon ulaska u Belu kuću javile su se prve simpatije između Aneli Ahmić i Marka Janjuševića Janjuša, a kako vreme prolazi, njih dvoje su sve prisniji, zbog čega mnogi sumnjaju da će bivši košarkaš ponovo prevariti svoju suprugu.

Njih dvoje su zato, za vreme emisije "Pitanja novinara" odlučili da stave tačku na svoje druženje. Aneli i Janjuš su naveli u svom obrazloženju da ne žele da ljudi steknu pogrešan utisak o njima, a kako su prisniji dolazi i do malih svađica, koje žele da izbegnu.

Nakon njihove izjave, oglasila se sestra Aneli Ahmić, Sita Ahmić, koja je prokomentarisala njihov odnos.

Ona je otkrila kakvo mišljenje njihova porodica ima o Janjuševiću i kako bi reagovali kada bi njih dvoje uplovili u emotivan odnos.

- Poznavajući Janjuševe igrice, nikakva tačka tu ne postoji. Znamo kako se on ponašao prema devojkama u prethodnim sezonama. Predstavljao je kao igru odnos sa devojkama, a zapravo su im se dopadale. On glumi da je ovo šala za njega, a to nije šala, ni najmanje. Aneli je emotivno skrhkana sad, što je više nego očigledno. Iskreno, nadam se da se neće desiti njihovo zbližavanje. On nije muškarac za nju... To mišljenje deli cela naša porodica - istakla je Sita.

