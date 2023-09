ŠOK! BEBICA OSUĐEN ZBOG KRIMINALA?! Bio u kućnom pritvoru zbog droge, a sada ga se i oni polako ODRIČU (FOTO)

Nenad Macanović Bebica izgubio je glavnu podršku. Naime, admini njegove fan stranice su ga se odrekli zbog toga što je počeo da pljuje po porodici Kulić, kao i zbog toga što je osuđen za privredni kriminal.

- Ovim putem javno kažem da više nisam Nenadova podrška, jer je on folirant i prevarant. Dečko treba da ide na lečenje, pljuje po porodici koja ga je hranila dve godine, tako je pljuvao i po svojoj porodici. To normalna osoba ne radi. Sve je ovo planski uradio, ništa nije bolji od Miljane. Kaže da joj je mesto u Lazi Lazareviću, pa i njemu je mesto tamo. Dečko je bio u kućnom pritvoru zbog droge. Da sam na mestu porodice Kulić, svaki dinar bih mu na sudu uzela, da sve dokaže. Poremećena osoba ne može da bude moj favorit – napisala je njegova adminka.

foto: Printscreen

Ona je podelila i Bebicine izjave, gde je on priznao da je više puta saslušavan u Službi za borbu protiv organizovanog kriminala zbog nameštenih tendera.

- Bio sam na šest poligrafa u SBPOK-u! Zvali su me na saslušanja zbog nekih problema sa tenderima, dok sam bio na čelu jedne očeve firme. Posle poslednjeg poligrafa, slučaj je završio na sudu. Osuđen sam na pet meseci uslovne kazne zbog privrednog kriminala. To je istina i ne želim da je krijem. Za to zna Miljana, kao i njena majka Marija. Presuda nije razlog što sam u lošim odnosima sa porodicom. Dok se Miljana borila za život, niko osim (moje) majke jednom, nije zvao da pita kako je. Tada sam odlučio da oni za mene više ne postoje - ispričao je svojevremeno u "Zadruzi" Macanović.

foto: Printscreen

Njegova adminka je podelila njegovu izjavu, te dodala sledeće:

- I ovo da podržavam? Nikada! – napisala je njegova, sada već bivša, adminka.

kurir.rs

