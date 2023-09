DUŠICA GRABOVIĆ "POLJUBILA PATOS"! Pevačica zamahnula rukom svom silinom i okliznula se na mokar pod, KAKAV PAD! (VIDEO)

Pevačica Dušica Grabović doživela je incident na snimanju novog spota, okliznula se na ogromnim štiklama i pala.

foto: Kurir televizija

Dušica je, naime, zamahnula rukom kako bi bacila i polomila predmete sa malog stola, ali je zamahnula toliko jako da nije uspela da ostane na nogama. Kako je pod bio mokar, ona je proklizala i pala.

foto: Printskrin/Instagram

- Jesi li dobro?! Jesi dobro? - ponavljao je čovek koji ju je snimao kada je pala.

- Pa ja znam da padam! - odgovorila je Dušica, da bi u opisu snimka duhovito dodala:

- Zamalo da izginemo ki mačići na sapunjavu dasku - prokomentarisala je Dušica u opisu video snimka koji je objavila.

Inače, pevačica Dušica Grabović već neko vreme uživa u ljubavi sa partnerom, kojeg još uvek krije od očiju javnosti.

foto: Printscreen/Instagram

Ona je svoju ljubav srela u najtežem životnom periodu - nakon očeve smrti. Kako je priznala, srećno je zaljubljena i planira da se uda za njega.

- U najtežem periodu svog života, nakon očeve smrti, Bog me je pogledao i poslao mi najveću ljubav. Na prvi pogled sam prepoznala da je on onaj pravi. Kada sam bila mala, moja pokojna baka mi je govorila: „Kada budeš srela čoveka svog života, nešto će te preseći preko stomaka i kada mu budeš videla oči zaboravićeš na sve koje si ikada imala, postojaće samo on“. Sada razumem šta mi je pričala, jer mi se upravo to i desilo - tvrdi Dušica, a zatim je ispričala kako je upoznala dečka.

foto: Printscreen/Instagram

- Upoznala sam ga 3. septembra 2022. u inostranstvu na jednom od mojih nastupa. Čim sam ga pogledala u oči, znala sam da je on moja životna ljubav. Do sada nisam znala da postoje ovakva osećanja. Iskreno, toliko sam srećna, da mislim da trenutno na planeti ne postoji srećnija osoba od mene. Radimo na porodici i na prinovi - kaže pevačica.

Kurir.rs/Blic

