ALEKSANDRU PRIJOVIĆ SVI ZNATE, A OVO SU NJENI RODITELJI! Potiče iz muzičke porodice, a majka je oduvek znala da će biti pevačica!

Roditelji Aleksandre Prijović bili su ćerki velika podrška od početka karijere, koja je počela i pre nego što se ona predstavila javnosti u "Zvezdama Granda", a pevačica ni danas nema vernije fanove od majke i oca.

Aleksandra Prijović jedna od retkih "Zvezda Granda" koja je počela da organizuje velike solističke koncerte, a naredni period će za nju biti veoma uspešan. Nakon što je zakazala nastupe u velikim arenama širom regiona, ona je obradovala obožavaoce u Srbiji vešću da će održati čak tri koncerta u Beogradskoj areni u septembru ove godine.

Time je ona utvrdila svoje mesto među najvećim zvezdama na prostoru bivše Jugoslavije, ali teško da je neko sumnjao u Aleksandru, koja je brojnim hitovima obeležila proteklih nekoliko godina.

Supruga Filipa Živojinovića, sina legendarnog tenisera Slobodana Živojinovića, predstavila nam se učešćem u šouu "Zvezde Granda", u sezoni 2012/13. godine. Tada je dospela do četvrtog mesta takmičenja, kada je nagrađena pesmom "Još večeras plakaću za tobom", a zatim je usledilo mnogo hitova i tri studijska albuma, a popularnu Priju gledali smo i u seriji "Ubice mog oca".

Malo je poznato da Aleksandra dolazi iz muzičke porodice i da je i njena majka nadarena lepim glasom, dok se ljubav prema muzici u njenoj porodici ne dovodi u pitanje.

Njena majka je pevačica Borka Mihajlović, koja se godinama uspešno bavila pevanjem, a Aleksandra je više puta istakla da majci duguje sve što je postigla. Borka je, nakon razvoda od supruga, nastavila da brine o Aleksandri sama, uz pomoć svog oca, u Belom Manastiru, gde je pevačica odrastala.

Prvo se moja majka bavila profesionalno pevanjem, moji ujaci su se takođe bavili pevanjem, pa onda ja. Kada su mi je doneli, kada se rodila, znala sam da je to to. Prepoznala sam je po plaču a da je nikada nisam pre toga videla i čula, rekla sam: "Evo, dolazi moja pevačica" – ispričala je Borka jednom prilikom.

Ona je istakla da je, iako se ponos na ćerku za nju podrazumeva, Aleksandrin uspeh nešto što je sasvim prirodno i očekivano.

– Mnogi ljudi me pitaju "kako se osećaš, ona je uspela, napravila je odskočnu dasku u životu"... Pitaju me da li sam ponosna. Naravno da sam ponosna, ali meni je to sve prirodno. Sve to sam prihvatila kao nešto normalno u njenom i mom životu, kao nešto što je moralo da se desi – istakla je.

Roditelji Aleksandre Prijović razveli su se dok je ona još bila mala, a njen otac Nedeljko često objavljuje pevačicine fotografije i ponosno ističe da je ona njegovo dete.

Nakon što su se razišli, njeni roditelji su nastavili dalje sa svojim životim, a mediji su pisali da se Nedeljko nedavno oženio po drugi put i da je Aleksandra bila na očevoj svadbi sa suprugom Filipom.

