HARAO JE BALKANOM, A ONDA JE OTIŠAO U AMERIKU I NAŠAO MUŽA! Sin poznatog POLITIČARA ostavio mikrofon, evo čime se sada bavi!

Pevač Fuad Backović, zvani Deen, proslavio je 41. rođendan u Americi, gde je pronašao ljubav, ali i krenuo i sa biznisom. Pošto se pre nekoliko godina povukao sa domaće javne scene, Deen se preselio u Los Anđeles.

foto: Printscreen

Osim što je izgradio karijeru u modnom biznisu, započeo je ljubavnu vezu sa art direktorom Vilom Firsonom Trećim, s kojim je sada krenuo u dizajnerske vode i predstavio prvu kolekciju torbica.

Din i Vil na društvenim mrežama često objavljuju zajedničke fotografije, a sad mu je pevačev dečko čestitao rođendan.

Rođendan mu je čestitala emotivnom porukom njegova prijateljica Hana Hadžiavdagić Tabaković.

- Pored moje Nele, ti si jedini iskreni prijatelj s kojim nikada nisam imala visokih tonova, svađa i bilo kakvih sumnji u odanost. Čista ljubav bila i ostala, uvijek i zauvijek. Volim te. Daljina nas dijeli, ali si srcu sve bliži - napisala je Hana i podelila nekoliko fotografija iz prošlosti.

Deen je muzikom počeo da se bavi još sa 12 godina, a 1997. godine postao je frontmen boy benda-a "Seven up". Godine 1998. Deen je dobio ponudu da nastupa za hor opere. Njegove glasovne mogućnosti su zapazili iz Nacionalnog teatra Bosne i Hercegovine, a on je prihvatio da učestvuje u operi Karla Orfa "Karmina Burana".

foto: Printscreen/Instagram

Krajem 2000. povukao se sa muzičke scene i odselio se iz Bosne i Hercegovine, i to zbog fakulteta. On je, naime, upisao fakultet modnog biznisa na Institutu Marangoni u Milanu, koji je i završio.

Inače, pevačev otac je bosansko-hercegovački političar Zaim Backović, međutim Deen je svojevremeno rekao da zbog toga nije imao privilegije na javnoj sceni.

Nakon sedam godina života u Milanu, Deen se preselio u Los Anđeles, gde i dalje živi i gde je pronašao ljubav.

foto: Printskrin/Instagram

Već neko vreme je u vezi sa umetničkim producentom Vilom Farsonom, a nedavno su počeli na društvenim mrežama da objavljuju zajedničke fotografije.

Deen se, inače, više ne bavi muzikom, već modom, i radi kao stilista za venčanja.

Kurir.rs