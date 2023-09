"ISTINA JE, JA SAM PROSTITUTKA" Poznata voditeljka priznala javno da je JAHAČICA NOĆI, nije više mogla da ćuti, zgrće ogromnu lovu

Amanda Gof (40) bivša je poznata televizijska ličnost. Naime, ona je godinama bila urednica rubrike Lepota u zdravstvenoj reviji "Prevention" i u časopisu "InStyle", a najpoznatija je kao voditeljka jedne od najgledanijih tabloidnih emisija, "Today Tonight".

Ona je bila gost kod Džejmsa Tomasa gde je priznala da se bavi prostitucijom, kao i da su je prijatelji podržali u tome.

foto: SFM Press Reporter / Alamy / Alamy /, Ilustracija, Printscreen YouTube/Al Džazira

– Istina je, ja sam prostitutka i većina roditelja dece sa kojima moji klinci idu u školu znaju čime se bavim – rekla je Amanda i dodala

– Nekad sam umela da se zapitam šta ja to zapravo radim. Imala sam sve – sjajan posao u medijima, sjajnog supruga i svega sam se odrekla zbog prostitucije. Ima trenutaka kada pomislim šta mi sve to treba. Pa, pogledajte mi bore – zar ću stvarno to naplaćivati 800 dolara – govori Amanda koja je napisala knjigu o svojim iskustvima.

foto: Profimedia

Amanda kaže da je karijeru započela u liksuznom bordelu u Sidneju, a potom pokrenula i sopstveni biznis. Ona takođe navodi da sat vremena njenog društva košta 800 dolara, a celu noć 5.000 dolara, kao i da nije istina da kada joj neko plati 12 sati eskorta, znači i 12 sati neprekidnog se*sa.

Kurir.rs / Espreso