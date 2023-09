"PARA VRTI, GDE BURGIJA NEĆE!" Maja nikad BRUTALNIJE potkačila Janjuševu suprugu, pa otkrila zašto mu ona i dalje TEČE VENAMA

Marko Janjušević Janjuš i Aneli Ahmić iz dana u dan intrigijraju javnost svojim odnosom.

Dok je ona brzo prešla preko preljube svog vanbračnog parnera, on ipak pokušava da drži distancu, jer je ponovo ''svežio'' odnos sa bivšom suprugom.

Maja Marinković je sada dala sud o odnosu svog bivšeg i njegove potencijalne devojke.

foto: Petar Aleksić

- Nista strano i neočekivano od strane Janjuša. Vidimo baš koliko se promenio, iz dana u dan pokazuje koliko voli svoju ženu i koliko mu je porodica prioritet. To je brak koji bih mogla opisati u par reči: " Para vrti gde burgija neće" .To smo imali priliku da gledamo, u skoro svim sezonama. A njegovi govori pre nego što će da uradi nešto, to je samo glupa priča koju neko napolju treba da popije, pametnom dosta, pčela je Maja pa spomenula Janjuševu suprugu:

foto: Printscreen/Instagram

- Mislim da je gospođa Ena adresa na koju treba takođe da se postave ova pitanja, s obzirom na to da je ušao kao "oženjen" čovek u ovu sezonu (smeh). Obrni, okreni, ipak sam ja neko koga on i dan danas ne moze da prezali, ali sta ces, navikne se čovek. Ne bih ulazila u ovu temu, da me čovek ne pominje danima, a ja baratam isključivo argumentima. Trebalo bi pažljivo da slušaju moje reči, a to je da gospođe trebaju svog kera da vežu za drvo - poručila je ona.

