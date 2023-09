PRVO OGLAŠAVANJE ALEKSANDRE NIKOLIĆ NAKON CELOG HAOSA! Tražila je stručnu pomoć, a onda je priznala da odlazi u MANASTIR

Pobednica "Zadruge 6", Aleksandra Nikolić, raskinula je veridbu sa partnerom iz rijalitija, Filipom Carom, nakon čega se povukla se iz javnosti i okrenula duhovnom životu.

Naime, Aleksandra je sada u iskrenom intervjuu za medije, prvi put progovorila od kako je raskinula sa Filipom Carem, a osmeh nije skidala sa lica.

- Preporođena sam, iskreno ja jako dugo nisam bila ni u crkvi, ni u manastiru, a sve je to uticalo na mene. Osetila sam veru u sebe i da je pravi trenutak da odem u manastir. Neću se zamonašti, ali lakše mi je - rekla je Aleksandra, pa nastavila:

- Sve što se izdešavalo između nas je jako komplikovano, ja njemu želim sve najbolje i on i ja ćemo biti u dobrim odnosima, niti ću ja njega pljuvati, niti on mene, mislim da je to najbolje zbog nas, jer ipak sam ja bila sam kod njega kući, upoznala sam mu roditelje, spavala tamo, jela i pila. Čuli smo se posle raskida, nekako su se smirile strasti između nas, ne postoji svađa. Emocije nisu nestale i ne mogu da nestanu preko noći, on je neko poseban u mom životu, kao što sam i ja u njegovom, ali neke stvari ne funkcionišu. Bitno mi je da između nas postoji neko poštovanje, a sada sam posvećena samo sebi i smatram da sam bila ispravna u tom odnosu - otkrila je Aleksandra, pa priznala da je potražila stručnu pomoć:

- Razgovori sa stručnim licem dobro dođu. Potražila sam stručnu pomoć i dosta sam bolje, živimo brzo, dugo sam bila u rijalitiju, imala sam prekid veze, pa veridbu, dosta stresnih situacija sam imala. Ako čovek vidi da mu nije dobro, zašto da ne potraži pomoć - objasnila je, pa otkrila ko ju je tešio nakon raskida sa Carem.

- Mama je bila pored mene danima, spavala je kod mene i nisam joj dala da ide iz stana - rekla je Aleksandra, pa progovorila o ulasku u rijaliti:

- Za sada nemam u planu da ulazim u rijalitiju, ali ne zna se šta nosi dan, a šta nosi noć - rekla je Aleksandra.

