MUŽ JOJ IMA BRATA BLIZANCA, A ONA IH OVAKO POMEŠALA! Ovo je DEVER lepe voditeljke, s njim doživela PEH usred svoje svadbe

Voditeljka Marija Egelja udala se prošle godine i izgovorila sudbonosno "da" nekadašnjem fudbaleru, a danas biznismenu Aleksandru Dabiću. On, inače, ima brata blizanca kog voditeljka poznaje i duže nego svog supruga.

Naime, nikada joj se, kaže Marija, nije dogodilo da ih pomeša i što se nje tiče - razlike su očigledne. Tako je makar bilo sve do njenog venčanja, kada joj se upravo taj peh dogodio.

1 / 8 Foto: Printscreen/Instagram

- Zanimljivo je da Aleksandar ima brata blizanca Miška, koga sam znala pre Aleksandra. On je moj super dever i ja među njima vidim jasnu razliku, iako mnogi misle da su potpuno isti, meni je razlika očigledna - počela je Marija govoreći o pehu koji ju je zadesio.

foto: Pritnscreen/Instagram

- Nikada mi se nije desilo da ih pomešam, do svadbe. Kako su uveče bila prigušena svetla, glasna muzika, mnogo ljudi, s leđa sam prišla svom mužu koji se okrenuo i vidim to nije on nego Miško. Svi smo počeli da se smejemo, tako da ćemo to sigurno upamtiti i prepričavati - zaključila je ona, a jednom prilikom je i na svom profilu na Instagramu objavila zajedničku sliku svog muža i devera i pokazala koliko liče.

Podsetimo, Marija je starija od Aleksandra i kada se udala uzela je njegovo prezime. Upoznali su se preko zajedničkih prijatelja, a ceremonija venčanja organizovana je samo za najbliže. Pred svadbu, inače, glavna vest koja se komentarisala u javnosti bila je da je voditeljka u drugom stanju, a ona se u međuvremenu porodila i na svet donela dečaka.

kurir.rs/hello