OGLASILA SE DEVOJKA IZ BOSNE KOJOJ JE ASMIN NAVODNO PLATIO DA UNIŠTI ANELI: Evo šta je rekla i zašto sad ima problem

Izvesna Nanna Dž, kako je upisana na društvenoj mreži Instagram, oglasila se tom prilikom je prosledila informacije u kojima se navodi da je Asmin Durdžić platio izvesnu devojku iz Bosne, koja je na Tiktok nalogu upisana kao "Qveen53_official", da uđe u "Elitu" kako bi totalno sludela njegovu suprugu, Aneli Ahmić.

Naime, Pinku se javila se izvesna "Qveen53_official", odnosno Edina Šerifović, koja je želela da demantuje ove navode, čak i kako je navela, sumnja da je ovo sve montirano, te je i otkrila da sada ima problem sa Asminom.

- Reći ću vam da je to laž. Nikada nisam nekoga vređala na osnovu nacije, moji ljudi koji me prate na tik toku nikada iz mojih usta nisu čuli bilo kakvo vređanje na osnovu toga, niti bih ja ikada koga vređala na osnovu vere. Ja volim svoju, poštujem tuđu, moji prijatelji su pretežno iz Beograda i te prepiske neka vam ta devojka pošalje s kim sam se ja navodno dopisivala to vam je montaža bilo šta da napišem pišem sa svog pravog profila. Niti me je ko platio da iznesem bilo šta o Aneli, ja nju znam dobro ko je ona i šta je radila, tako da sve što sam iznela o njoj ja imam i dokaze - navela je ona.

- Ja sada imam probleme sa dotičnim Asminom čovek je poludeo. Meni su svi redom slali jer znaju da to nikada nisam ja izjavila, to nisu moje reči niti moj rukopis kako ja pišem, mi se samo pratimo na instagramu - zaključuje Edina.

