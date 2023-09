"ISTINA JE, JESAM TRUDNA" Oglasila se Aleksandra Nikolić i otkrila pol BEBE: To je trenutno ceo moj svet!

Da najlepše vesti dođu kada im se najmanje nadamo dokaz je Aleksandra Nikolić koja je za domaće medije potvrdila trudnoću.

Nakon haosa spekulacija o trudnoći i prepiski koje je obelodanila Maja Marinković kao dokaz da ju je Car varao sa njom, Aleksandra je odlučila da prekine ćutnju.

Kako je objasnila, drugo stanje ju je učinilo najsrećnijom ženom na svetu, pa je posvećena samo lepim stvarima koje je čekaju iako je nedavno raskinula sa emotivnim partnerom Filipom Carem čije dete čeka.

- Istina je, jesam trudna i nosim devojčicu. To je trenutno ceo moj svet. Apsolutno me niko i ništa više ne interesuje sem nje. Trenutno razmisljam o tome kako da opremim bebinu sobicu i to je sve što u ovom trenutku mogu da kažem. Molim vas za razumevanje i privatnost - rekla nam je emotivna Nikolićeva.

Podsetimo, lepa trudnica nedavno je napustila verenika Filipa Cara i vratila se u Beograd kako bi našla mir i sklonila od problema koje su imali tokom zajedničkog života.

