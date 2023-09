ISPLIVAO DEO TELEFONSKOG RAZGOVORA MAJE I CARA! Marinkovićeva ga urnisala nakon demanta, sada je sve jasno!

Rat između bivšeg ljubavnog para, Maje Marinković i Filipa Cara ne jenjava, a sada se pojavio deo razgovora Maje i Cara u kom on prećutkuje konstataciju da je posle svog rođendana bio neveran Aleksandri Nikolić, a nakon čega joj ljubomoriše na momke s kojima se ona druži.

foto: Printscreen

Naime, pobednica "Zadruge 6", Aleksandra Nikolić prekinula je veridbu sa Carem, a kao jedan od razloga navela je Filipovo neverstvo. Danas je nakon haosa sa Majom i Carem priznala da je istina da je u drugom stanju i da čeka devojčicu.

Nakon prepiski koje je Maja objavila Filip je sve demantovao i kao dokaz tražio audio snimak što je ona i učinila.

foto: Petar Aleksić, Nenad Kostić, Printscreen/Instagram

Ovo je deo razgovora bivšeg ljubavnog para.

- Je l' imaš ti to nekog?! Nije bila nikakva privatna zabava ni žurka, nego si bila sa nekim - rekao je Car.

- Ja sam tebi rekla ja kada imam jednog frajera, imamo samo jednog. Onda sam ti rekla da nema potrebe da pričamo na tu temu i ti si pitao: "Je l' imaš nekoga?", ja sam rekla: "Ne". Sinoć mi pričaš da me zoveš uveče, a onda me zoveš u pola 4 ujutru, ne razumem. Kačiš tamo patetične pesme, zoveš me u hotelu kad si ono jutro posle rođendana s nekom ku**om i još me zoveš na video poziv i sad mi praviš problem što se nisam javila, pa nisam ja s tobom u vezi - rekla je Maja.

- Koju si ti žurku pravila, ko je bio tamo?! Zašto lažeš?! Ja znam kad ti lažeš - rekao je Car.

- Kako da ti objasnim ko je bio kad ne poznaješ ljude - rekla je Marinkovićeva.

foto: Printscreen

U daljem toku razgovora, on joj je izljubomorisao na to što je bila na privatnoj žurki sa drugaricama i drugovima.

- Zvao si u pola četiri ujutru, a rekao si da zoveš uveče. Morao si na tiktoku da lažeš, pričao si one šlagere, ne znaš ni ti kako si izmuljao, kao: "Ja bih još jedan razgovor" - rekla je Marinkovićeva.

- Ja bih sa njom razgovarao da je htela, od danas više ne - rekao je Car.

- Koje stvari, ti je**o onu ku**u tamo...Nije bilo ništa specijalno žurka, sedeli tu i blejali, njišta sada uvau - rekla je Maja.

- Dobro, ko je bio - pitao je Car.

- Drugarica, tu neki drugari i to je to - odgovorila je Maja.

- Da li si bila s nekim - nastavio je Car.

- Ne - rekla je Maja.

- Zašto lažeš - rekao je Filip.

foto: Printscreen/Zadruga

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

00:09 Maja Marinković pokazala novu zadnjicu