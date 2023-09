SRPSKA MANEKENKA U NAJBOGATIJOJ SVETSKOJ FILMSKOJ INDUSTRIJI! Nataša o mužu, detetu, životu: SLAVE SRPSKE PRAZNIKE! (VIDEO)

Srpska manekenka, glumica i plesačica Nataša Stanković, koja niže uspehe u Bolivudu, već neko vreme se nalazi u Srbjii.

Ekipa Kurir ju je zatekla na fotošutingu kod fotografa Dušana Petrovića gde je saznala sve o njenom boravku u našoj zemlji:

- Ovde sam već mesec dana, došla sam na odmor kao i svake godine. Sada imam sina, pa i njega da dovedem u Srbiju. On je obožavam baš sam mu rekla da idemo kući za Indiju, a on je rekao da hoće da svi dođu ovde.

Ispričala je i kako vaspitava sina sa suprugom koji je inače iz Indije, i tamo je uspešan sportista:

- On ima tri godine, trenutno razume sve na srpskom, ali priča Engleski, pa su mu odgovori uglavnom na tom jeziku.

Potom je nešto detaljnije iznela život u Indiji:

- Mogu reći da se prilično razliku od Srbije, kod mene je malo rad, malo sa detetom. Tamo mi vreme brzo prolazi, ovde mi je sporo. Tamo mi proleti vreme. Odlično me prihvatila familija od muža. Nisam baš neko ko zna da kuva, pa im nisam spremala srpska jela, ne znam ni koliko bi oni to jeli, oni vole ljutu hranu. Kod njih što se tiče praznika, to je svakog meseca, puno je igre, oni su pozitivni ljudi i ja sam prihvatila njihove običaje, a oni su donekle prihvatili moje. Zajedno slavimo indijske i srpske praznike.

