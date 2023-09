"GOVORI MI DA NIJE OŽENJEN" Aneli priznala kakvu agoniju prolazi zbog bliskosti sa Janjušem, donela konačnu odluku!

Aneli Ahmić konačno je progovorila o Marku Janjuševiću Janjušu i otkrila detalje sa Rajskog ostrva na kome su bili više nego intimni.

foto: Printscreen

Ukućanka Bele kuće je pričala sa Drvetom mudrosti i otkrila u kakvom su odnosu sa bivšim košarkašem.

- Na Rajskom ostrvu nam je bilo super, baš sam zadovoljna zabavili smo se, plesali, pili, pričali o svemu i nemam ništa posebno da ti ispričam jer se nije desilo ništa. Malo sam se zafrkavala i on je bežao, a sinoć me je napadao bez razloga. Naljutio se kad su za stolom rekli da smo mi u vezi, a ja sam se malo izolovala zbog one teme o kojoj smo pričali, pa mi je rekao da sam metla i da sam se prepala jer su ljudi rekli da smo u vezi i da sam se zato skločila, a to nije istina.

foto: Printscreen

- I kako se to završilo?

- Nikako, od jutros sa mnom ne priča. Pitala sam ga zašto i samo me je izignorisao. Mi smo prijatelji i želim da to tako ostane i da se družimo, a kad to pređe neku meru on mi ponavlja kako mu je porodica bitna i da ima ženu, a onda mi govori da nije oženjen. Mislim da ćemo ostati prijatelji i da se tu ništa više desiti neće i i ja bih pomalo to želela jer je krenula da me popušta ta energija o kojoj sam pričala. Trenutno ne mogu da zamislim da smo u emotivnom odnosu.

- Šta ti najviše smeta kod njega?

- To što potencira to, prvo mi kaže da nije u braku, pa mi govori da je u braku, pa je stavio gaćice od svoje žene u rehab. Mi se sprdamo i zafrkavamo. Jovana sedi i gleda u nas, ne prija mi njena energija i smeta mi. Smetalo bi mi i da se druži sa njom ako smo mi najbolji prijatelji. Svi vazda skaču na mene kad pričam i sinoć nije moglo bez komentara da prođe, a ja sam ispričala priču koja me najviše u životu boli.

