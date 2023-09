OVOGA NEĆE BITI U FILMU O DŽEJU! Bežao od policije pa upao kod krokodila! Zbog JEDNE STVARI nije smeo da kroči u Italiju 10 godina

Legendarni pevač Džej Ramadanovski peminuo je 6. decembra 2020, a ove godine je po njegovom životu snimljen film "Nedelja", koji se uskoro očekuje u bioskopima.

Međutim, postoje detalji iz njegovog života sa ulice koje o vragolastom Džeju verovatno nećete videti čak ni na filmu. Naime, on se celog svog života ponosio svojim zanimanjem iz mladosti - šibicarenjem.

- Ništa nije krio i skoro se ljutio kad ne bih stavio neki štos "sa šibica". Bile su to prave minijature, koje bi mogle da uđu u svaki film. Na primer: Džej "raširio" šibice, nalete murija, a on trči ka zoološkom vrtu, jer napamet zna raspored kaveza i zna gde treba da uskoči - kod lame ili kamila. Međutim, policajci su bili tako brzi da je uskočio u deo sa krokodilima, ali su "kroše" na sreću bile u vodi, pa Džej i danas peva - pričao je devedesetih za jedan poznati tabloid Vanja Bulić.

Podsećanja radi, film "Nedelja", koji će uskoro ugledati svetlost dana režirao je Nemanja Ćeranić po scenariju Stefana Boškovića. Uloge tumače Husein Alijević, Marko Janketić, Stefan Vukić, Aleksej Bjelogrlić, Alen Selimi, Ana Pindović, Maša Đordević, Milica Janevski, Stojša Oljačić, Bajram Severdžan, Nela Mihajlović.

Priča prati život folk pevača od 1976. do 1992, odnosno od njegove najranije mladosti do ulaska u muzičke vode.

Ramadanovski je o "šibicarenju" pričao i kasnije tokom svoje karijere prilikom raznih TV gostovanja i na svoj račun tim povodom uvek bi zbijao šale. Tako je jednom prilikom ispričao i kako mu je zabranjen ulazak u Italiju na deset godina, kada je išao da gleda kultne trke Formule 1 u Monci, odnosno, kako se sam našalio, da iskoristi gužvu.

- Dobro nisam išao samo da bih gledao trke (smeh). Dobio sam 10 godina zabrane zbog šibicarenja u Italiji, zamisli, kao da sam pljačkao banku. Ja sam budala bežao, nije trebalo da bežim, to je tamo sitnica. To je specifičan slučaj, u to vreme su ti Arapi, sad ne znam tačno iz koje zemlje, u to vreme su neki teroristi pobili tamo neke u banci, ne znam tačno šta je bilo. Ja sam čučnuo tu pored nekih žica iza kojih imaju neki helikopteri i tu gužva, ovo, ono, ja valjam i stražar prijavi muriji. E sad, murijaši nisu znali zašto ja palim, vide ja crn, da nisam postavio neku bombu, to je bilo opkoljavanje strašno. Tu gde se voze formule, pored su bili neki vinogradi i ja, šta ću, zapalim u te vinograde. Odjednom svi gledaju u mene, ne gleda niko formulu. Sva sreća, pa sam se sapleo i pao. Ma, živi blam, snimaju me kamere. I posle ne mogu da im dokažem da sam Jugosloven, imam jugoslovenski pasoš, onaj crveni. Italijan kaže: "No, no, passaporto falsificato"! Kaže Gadafi, Palestina, nešto mi tamo objašnjava. Ja mu kažem kakvi - Džipsi, Jugoslavija, Beograd! Vidim da je vrag odneo šalu, deset godina zabrane sam dobio, bezveze - ispričao je Džej svojevremeno u jednoj emisiji.

